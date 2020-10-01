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20歲森仔獄中重拾課本學髮型設計 盼明年中秋與母團聚

政治 14:10 2020/10/01

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

今年中秋節，懲教署為約7,000名在囚人士「加餸」，每人均獲派一隻大大的雞脾，以及一個雪梨。（懲教署提供圖片）

20歲在囚的森仔（化名）自幼在單親家庭中長大。從前，他的媽媽為了三餐溫飽，「一個人打幾份工」，幾乎沒有時間陪伴和管教他。為了解悶，森仔因而經常外出玩樂，最後不幸誤交損友，誤入歧途，因「販運危險藥物」罪被判監禁，於壁屋懲教所服刑。

入獄後，森仔終於慢慢定性，在服刑期間學會守規矩的重要性。為了自己出獄後的前途，他更重拾課本，接受不同的職業訓練，他不但學習有關咖啡店運作的知識，亦學會髮型設計。

中秋佳節是一家人團圓的好日子，從前少不更事的森仔，過時過節從不回家陪伴媽媽。然而，對於今時今日已改過自新的森仔而言，最大的願望就是早日出獄，與媽媽團聚。森仔將會於明年中秋前獲釋，來年的中秋，他終於可以與媽媽團聚，他滿懷期待地道：「明年中秋，我會親手送上一個最甜美的月餅給媽媽」。

（懲教署提供圖片）

今年中秋節，懲教署為約7,000名在囚人士「加餸」，每人均獲派一隻大大的雞脾，以及一個雪梨，向他們表達關懷。除此之外，在囚人士亦獲派發由非牟利機構捐贈的月餅。雖然今年的中秋，森仔未能與媽媽團圓，但收到懲教署職員的月餅及節日的祝福，令他感到十分窩心。他說，會好好珍惜今天的月餅，更會珍惜以後每一個改過自新的機會。

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 責任編輯：尹櫻霖

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