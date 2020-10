【學英文】疫情下的中秋節　本港市民少買了應節食物「Festive Treats」

▲ 今年中秋正值疫情下,經濟差,很多市民少買了應節食物(festive treats)及少到酒樓聚餐。

新冠肺炎疫情尚未受控,失業率高企,市民自然少買應節食物(festive treats)及少到酒樓聚餐。小朋友大概不能到公園慶中秋,所以連帶燈籠、熒光棒等等應節玩具亦銷情不佳。

Treat可以解「美食」。例如,Let's celebrate this Mid-Autumn Festival with indulgent festive treats in our house restaurant.(讓我們一起在自家餐廳享用放縱的節日佳餚來慶祝這個中秋佳節。)

Treat一字用作名詞時乃褒義,除了解「美食」之外,還可以指「特別款待、特殊而愉快的經歷」,是特意為某人做的事情。

例如,My mother used to take me to the zoo on my birthdays as a special treat.(以往生日當天,母親會帶我去動物園慶祝。)

It's a real treat to enjoy a relaxing spa holiday with your loved ones.(與你所愛的人一起度過輕鬆的水療假期是真正的享受。)

另外,my treat指「我請客」,因為請客也是給別人的心意。例句︰Let's celebrate your promotion tonight--my treat!(今晚慶祝你升職,我請客!)

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

撰文 : Ally Dean's List級英文老師