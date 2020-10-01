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【學英文】疫情下的中秋節　本港市民少買了應節食物「Festive Treats」

教育 16:02 2020/10/01

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

今年中秋正值疫情下，經濟差，很多市民少買了應節食物（festive treats）及少到酒樓聚餐。

新冠肺炎疫情尚未受控，失業率高企，市民自然少買應節食物（festive treats）及少到酒樓聚餐。小朋友大概不能到公園慶中秋，所以連帶燈籠、熒光棒等等應節玩具亦銷情不佳。

Treat可以解「美食」。例如，Let's celebrate this Mid-Autumn Festival with indulgent festive treats in our house restaurant.（讓我們一起在自家餐廳享用放縱的節日佳餚來慶祝這個中秋佳節。）

Treat一字用作名詞時乃褒義，除了解「美食」之外，還可以指「特別款待、特殊而愉快的經歷」，是特意為某人做的事情。

例如，My mother used to take me to the zoo on my birthdays as a special treat.（以往生日當天，母親會帶我去動物園慶祝。）

It's a real treat to enjoy a relaxing spa holiday with your loved ones.（與你所愛的人一起度過輕鬆的水療假期是真正的享受。）

另外，my treat指「我請客」，因為請客也是給別人的心意。例句︰Let's celebrate your promotion tonight--my treat！（今晚慶祝你升職，我請客！）

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

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撰文 : Ally Dean's List級英文老師

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