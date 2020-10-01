【整容液】南韓史上首部都市恐怖動畫電影　當地入座率力壓《天能》

▲ 韓國動畫電影《整容液》。

韓國恐怖題材電影動畫《整容液》，在南韓上映時，入座率力壓荷里活大片《天能》（Tenet），在當地奪開畫奪電影票房冠軍。

《整容液》動畫電影上映前，韓國動畫的觀眾仍非常局限於小童，因為韓國動畫一直只著眼製作給幼兒及幼童的益智卡通，隨著《整容液》的成功，經常觀看迪士尼、彼思，以及日本動畫的觀眾也許改變平常的觀影習慣，電影預告點擊率短時間內已超過200萬。

《整容液》將於10月8日在香港上映，中秋節期間上映優先場。