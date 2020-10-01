【整容液】南韓史上首部都市恐怖動畫電影 當地入座率力壓《天能》 娛樂 15:59 2020/10/01 分享： 熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮 ▲ 韓國動畫電影《整容液》。 韓國恐怖題材電影動畫《整容液》，在南韓上映時，入座率力壓荷里活大片《天能》（Tenet），在當地奪開畫奪電影票房冠軍。 《整容液》動畫電影上映前，韓國動畫的觀眾仍非常局限於小童，因為韓國動畫一直只著眼製作給幼兒及幼童的益智卡通，隨著《整容液》的成功，經常觀看迪士尼、彼思，以及日本動畫的觀眾也許改變平常的觀影習慣，電影預告點擊率短時間內已超過200萬。 《整容液》將於10月8日在香港上映，中秋節期間上映優先場。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【屍殺半島】相隔《屍殺列車》4年開拍續集感壓力 導演延尚昊親解演員大換班原因【有片】 14:23 2020/07/09 【屍殺半島】相隔《屍殺列車》4年開拍續集感壓力 導演延尚昊親解演員大換班原因【有片】 【TENET天能】澳洲仙氣女星獲路蘭妻賞識演女主角 夥拍大反派簡尼夫演對手戲一望覺心寒 11:41 2020/09/10 【TENET天能】澳洲仙氣女星獲路蘭妻賞識演女主角 夥拍大反派簡尼夫演對手戲一望覺心寒 【TENET天能】《潛行凶間》導演開創逆時科幻間諜片 路蘭：時間流動最具電影感 17:30 2020/09/08 【TENET天能】《潛行凶間》導演開創逆時科幻間諜片 路蘭：時間流動最具電影感 電影 恐怖片 動畫片 南韓