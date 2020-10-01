【新冠肺炎】本港新增10宗確診個案　1宗本地源頭不明涉26歲泰國女旅客

▲ 本港今日（1日）新增10宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今日（1日）新增10宗確診個案，其中9宗屬輸入個案，1宗本地不明源頭感染，涉及一名由泰國抵港的26歲女旅客。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名旅客3月16日與2名朋友來港，一直滯留香港未能回國，居於尖沙咀多間酒店包括利園賓館等。

她又指，女病人於9月26日出現頭痛，在潛伏期間除了出入酒店外，亦在尖沙咀一帶與朋友食飯購物，暫時未找到明顯源頭。

張竹君透露，由於女病人的朋友先後離開香港返回泰國，她希望取得病毒檢測陰性證明返回泰國，於是9月27日轉到觀塘帝盛酒店居住；翌日（28日）轉到觀塘悅品海景酒店居住，同日亦看過醫生後證實確診。

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她指，9月24日為女病人的傳染期的開始，如果三間酒店或賓館的清潔人員沒有做足防護措施，以及同房間下一批住客，都會被視為密切接觸者，須接受檢疫；至於同層住客和酒店員工都須接受病毒檢測。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，有鑑近日疫情嚴峻，衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

衞生防護中心發言人表示鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，亦強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。個人層面上，市民應在出現呼吸道感染病徵、乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時佩戴外科口罩，並必須時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。

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記者：陳子謙