【新屋裝修】父母推介朋友幫手裝修新屋設計奇特　港女求方法拒絕：睇到眼都突

▲ 父母推介朋友幫手裝修新屋設計奇特，令女兒大為煩惱。

難得有機會裝修，一定會想將單位裝修成「dream house」模樣。日前一名港女卻在網上求助，指父母推薦一名裝修師傅給她，她觀賞完對方的作品後，卻感到非常奇特，直言「眼都凸埋」。由於父母有份出錢給她裝修，因此她就向網民求救應如何拒絕。

父母力推裝修公司

一名網民日前以「我阿媽迫我揀呢間裝修公司……」為題，上連登討論區訴苦。樓主表示即將要裝修與丈夫同住的單位，她的母親就指有朋友做裝修，認為他們的裝修不錯，推薦他們幫襯。

由樓主分享的圖片可見，全屋採用灰色及白色作主調，客廳地板及廚房地板、牆壁皆用上白底黑紋大理石磁磚，而廁所就用上地磚。樓主看完作品之後，大感崩潰，直言「睇到眼都突埋」，但父親卻大讚裝修有氣質，設計順眼，因此她上網求助，看看如何拒絕有份資助她裝修的父母。

樓主表示這是「全包套餐」，設計將會由設計師負責，全屋設計連裝修，包磚瓦、牆板叫價24萬，不確定是否包鋅盆、廁所座廁之類。又指師傳不停推薦叫她用牆板，不要油牆。

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網民：設計似靈堂

大量網民批評設計，有人認為似院舍及靈堂、牆身似監倉，更直言「衰過電視台啲佈景板」。有人認為雲石地板核突、「第一眼睇以為你屋企裂左」，而廁所地板「又老套又黃，同出面個雲石地板唔夾」，給予人污糟的感覺。亦有人指出鋅盆斜角裝在角落位，不但不美觀，使用時也不就手。

有網民認為樓主應直接向父母表示不喜歡他們的設計，直言「咁就唔好裝啦，裝完又咁核突」、「裝完你都唔鍾意，照直講有乜問題」。有人認為樓主可以付上成功的設計圖，讓該裝修公司照抄。

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責任編輯︰陳珈希