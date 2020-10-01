【媽媽心聲】細數母親愛聽的說話　鄧藹霖慨嘆︰可惜在夢中才會聽見

▲ 身為媽媽大抵希望子女、丈夫、奶奶、朋友等人會跟自己說某些話，可惜往往事與願違。（i-stock圖片）

媽媽最愛聽阿仔說：「媽，從今天起我會戒打機、戒夜睡，每天回家我會先做好功課，然後立即溫習。」阿媽感動得眼泛淚光。

媽媽最愛聽阿女說：「媽，派咗默書簿啦，一百分！派咗數學測驗啦，一百分！派咗常識測驗啦，都係一百分！」阿媽聽得笑逐顏開。

媽媽最愛聽別人的媽媽說：「我個孩子又蠢又懶，真拿他沒辦法，請問你有甚廳秘訣，教得子女又叻又聽話呢？」

媽媽最愛聽丈夫說：「老婆呀，我衷心感謝你，咁辛苦為我生孩子，又要天天在前綫陪跑陪讀，真係唔知應該點樣報答你，這個家靠晒你啦！」

媽媽最愛聽奶奶說：「感謝上帝讓我個仔娶到你又聰明又能幹嘅好老婆，如果唔係有你，我個仔就一無是處啦！」

媽媽最愛聽小姨說：「阿嫂，阿哥一生人糊糊塗塗，只係做對了一件聰明事，就係娶到你啦。靜靜話你知，佢以前啲女朋友都無個好。」

媽媽最愛聽老師說：「你嘅孩子今年又係優異生，佢不僅成績好，還對老師有禮、對同學友善，樂於助人，被選為模範生確係實至名歸。」

媽媽最愛聽最討厭的舊同學說：「無見咁耐，仲咁後生嘅，食咗防腐劑嗎？」

媽媽愛聽的說話還有很多很多，可惜大多都是在夢中才可隱約聽見的呢！

全文刊於《經濟日報》，原題為「媽媽最愛聽甚麼？」

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撰文 : 鄧藹霖 親子專欄作家