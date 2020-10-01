【熟女強人劇透】第4至5集劇情預告　鄒靜嘉怡回復昔日友誼

▲ 《熟女強人》

ViuTV新劇《熟女強人》，劇集由胡杏兒、吳家麗、吳千語、沈卓盈、陸詩韻、何佩瑜、曾樂彤、傅穎等主演。

第4集（1/10）

可兒參加甜品比賽，始立殷勤地幫她準備，但Howard 仍然想與可兒復合，直至Peter對Howard 道出始立已追求可兒很久的真相，Howard 才恍然大悟，原來先前的一切只是始立設的局。

始立對可兒呵懷備至，可兒發現始立身上的紋身，才知悉始立對自己有意思。

可兒一時不知如何反應，但在準備比賽時，發現自己與始立的合拍，並在一次的事件中，發現始立才是懂自己的人，儘管Howard 使盡混身解數欲追回可兒，但可兒仍然不為所動，兩人遂開展同性的情侶關係……

第5集（2/10）

Menson是一名戀足癖，由鄒靜治療，一天因涉嫌偷窺而被逮著，鄒靜好不容易才替他擺平事件，卻被嘉怡無意見到，更在「歡迎光臨」大事渲染，指Menson是鄒靜的外遇，鄒靜基於病人私隱，只好不作解釋。

Menson知道鄒靜苦惱，跑去見嘉怡，恰巧嘉怡當天穿的是一條火辣短裙，Menson難以按捺，幾乎出亂子，幸鄒靜解圍才營救了嘉怡，而嘉怡終於知道當年大康其實是沒有喜歡過她，兩女才回復昔日友誼。