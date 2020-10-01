  • 27°C
香港時間 : 20201001日 (週四) 16:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【熟女強人劇透】第4至5集劇情預告　鄒靜嘉怡回復昔日友誼

娛樂 16:26 2020/10/01

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

《熟女強人》

ViuTV新劇《熟女強人》，劇集由胡杏兒、吳家麗、吳千語、沈卓盈、陸詩韻、何佩瑜、曾樂彤、傅穎等主演。

第4集（1/10） 

可兒參加甜品比賽，始立殷勤地幫她準備，但Howard 仍然想與可兒復合，直至Peter對Howard 道出始立已追求可兒很久的真相，Howard 才恍然大悟，原來先前的一切只是始立設的局。

始立對可兒呵懷備至，可兒發現始立身上的紋身，才知悉始立對自己有意思。

可兒一時不知如何反應，但在準備比賽時，發現自己與始立的合拍，並在一次的事件中，發現始立才是懂自己的人，儘管Howard 使盡混身解數欲追回可兒，但可兒仍然不為所動，兩人遂開展同性的情侶關係……

第5集（2/10）

Menson是一名戀足癖，由鄒靜治療，一天因涉嫌偷窺而被逮著，鄒靜好不容易才替他擺平事件，卻被嘉怡無意見到，更在「歡迎光臨」大事渲染，指Menson是鄒靜的外遇，鄒靜基於病人私隱，只好不作解釋。

Menson知道鄒靜苦惱，跑去見嘉怡，恰巧嘉怡當天穿的是一條火辣短裙，Menson難以按捺，幾乎出亂子，幸鄒靜解圍才營救了嘉怡，而嘉怡終於知道當年大康其實是沒有喜歡過她，兩女才回復昔日友誼。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【熟女強人】吳家麗外表強悍內心溫柔　家麗姐：哪個女生不喜歡體貼的男人？
13:35 2020/09/29
【熟女強人】吳家麗外表強悍內心溫柔　家麗姐：哪個女生不喜歡體貼的男人？
【歎息橋】林保怡周家怡續《綠豆》前緣　不自滿過往成功勇於跳出舒適圈
19:36 2020/05/15
【歎息橋】林保怡周家怡續《綠豆》前緣　不自滿過往成功勇於跳出舒適圈
【C9特工】簡淑兒與前度舊情復熾學懂坦承　自覺處奮鬥期：不會為愛情放棄事業
18:37 2020/09/29
【C9特工】簡淑兒與前度舊情復熾學懂坦承　自覺處奮鬥期：不會為愛情放棄事業
電視劇 ViuTV

最高瀏覽

【重新出發】楊婉儀曾被追債千萬抵押港姐后冠　攜子女移居美國轉當老師
16:36 2020/09/29
【重新出發】楊婉儀曾被追債千萬抵押港姐后冠　攜子女移居美國轉當老師
【林美戀】裕美送鑽石鏈予林家工人作生日禮物　「未來新抱」表示不知林太生日日期
11:49 2020/09/30
【林美戀】裕美送鑽石鏈予林家工人作生日禮物　「未來新抱」表示不知林太生日日期
【大劉千金】劉鑾雄女兒騷唯美芭蕾舞照　劉秀盈落油麻地果欄展舞藝【多圖】
13:37 2020/09/30
【大劉千金】劉鑾雄女兒騷唯美芭蕾舞照　劉秀盈落油麻地果欄展舞藝【多圖】