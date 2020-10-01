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【手術直播】220磅男子做縮胃手術被直播　院方稱手術「非常成功」患者5日後亡

健康 16:47 2020/10/01

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220磅男子做縮胃手術被直播，院方稱手術「非常成功」，患者卻在5日後死亡。

內地遼寧一名約220磅男子接受縮胃手術，院方事後稱手術非常成功，豈料男子於手術後5日後死亡，家屬其後揭發醫院在未經同意下，於手術當日更換主刀醫生，並將手術過程全國直播。

縮胃手術後5日死亡

據內地媒體報道，48歲的李男任職海關，體重高達220磅，曾多次減肥但效果不佳，於是決定到醫院接受縮胃手術。當時他曾與妻子商討，引述醫生指只是一個小手術，數天就能出院。

去年8月23日，李男接受縮胃手術後，意識清醒，沒有明顯異常。惟3日後卻開始發高燒，家屬多次找來醫生檢查。27日晚，李男突然全身抽搐、意識模糊，腹部右側發現有淤青。

翌日，李男進行CT電腦掃描，報告指他有氣腹、胃周積血，腹、盆腔積液情況，亦有脂肪肝和腹壁水腫的問題。同日，他的情況急轉直下，被送到ICU搶救，但仍返魂乏術，不治身亡。

院方指出李男死於肺栓塞，但家屬委託驗屍後，發現死者「符合因接受腹腔鏡下袖狀胃切除術後，繼發胃漏、急性化膿性腹膜炎、腹腔膿血性積液等，終致感染中毒性休克，多臟器功能衰竭而死亡」，家屬認為醫院沒有針對術後可能出現的併發症採取預防措施和治療。

院方未經家屬同意下直播手術。（圖片來源： 封面新聞）

院方未經家屬同意下直播手術

此外，原來醫院更在未經家屬同意下，在手術當日更換主刀醫生，並將手術過程向全國直播，事後對外聲稱手術非常成功。家屬質疑醫院可能違規，但院方回應指，直播是正常學術交流，又表示已經多次道歉，當地部門一直跟進事件，不會偏袒任何一方。

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責任編輯：羅嘉欣

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