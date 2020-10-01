【美魔女】黎姿中秋迎49歲生日　 疫情下更珍惜與家人團聚時光

▲ 黎姿49歲生辰跟中秋節「撞期」。

今日（10月1日）為凍齡靚媽黎姿（現名馬黎珈而）49歲生日，黎姿於個人社交平台分享慶生照片，更細訴三次生日跟中秋節「撞期」的趣事，可說非常有意義，近大半年來面對疫境亦令她感受良多，令更珍惜與家人團聚日子，她寫道：「沒什麼比我最愛的家人珍貴。」

黎姿於個人IG分享慶生照片，其中一張照片中，一身粉色打扮的她雙手合十許願，另一張相拿著一束鮮花甜笑，而家人更為壽星女準備了兩個生日蛋糕，其中一個為心型蛋糕，未知是否老公馬廷強的暖心安排呢。

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▲ 黎姿慶祝49歲生日。（取自Facebook）

另外黎姿亦透露有3次過生日，均巧合地跟中秋節同一天，而今年的生日亦令她感觸良多。

她寫道：

1982年，仍是小學生，有父母親人愛錫，無憂無慮。2001年，正在努力工作中。除了家人，還有同事跟粉絲陪伴，更參演了一部受觀眾喜愛的電視劇「倚天屠龍記」，是值得紀念的一年 。今年2020年，疫情影響了每人的生活，卻令我更懂得珍惜一家人健康團聚的日子。

▲ 壽星女誠心許願。（取自Facebook）

回望過往中秋生日日子

黎姿更計算到下次跟中秋節「撞期」的生日是2031年，屆時孩子們已長大，她寫道：「人生又將進入另一階段。不管將來怎樣，我仍然會樂觀地向目標邁進，好好享受跟家人一起的每一天，因為沒什麼比我最愛的家人珍貴。」

其實孝順的黎姿向來很重視家庭，雖然近年要幫胞弟打理醫學美容中心，不過她沒有忽略父母，早年帶父母出遊享受家庭樂。

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黎姿顧家孝順

出身演藝世家的黎姿原本過著富泰生活，自從早年祖父母雙雙去世後，家道中落。為了賺錢養家以及供弟弟讀書，身為長女的她決意撐起頭家，中三還未畢業便已經出道，以童星身份演出舞台劇。

當年，只得14歲的黎姿被歌神許冠傑發掘，更推薦到新藝城影業試鏡，憑參演處女電影《開心鬼放暑假》而正式出道。不過，2007年，黎姿的胞弟黎嬰遇上嚴重車禍，翌年她息影專心代弟弟打理皮膚護理中心生意。同年，與商人馬廷強結婚，二人現在育有３個女兒。

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▲ 黎姿跟胞弟黎嬰。（取自Facebook）

黎姿經營美容生意有聲有色，最後公司更成功上市，對弟弟可算有交代，及至兩年前，弟弟黎嬰終於不需依靠輪椅，可以重新站起來，對黎姿來說是最大的鼓舞。

她曾於IG訴說著：「今天，弟弟可以站起來與大家見面，我真的非常非常感動。他的堅毅精神是令我不斷進步的動力，我會繼續奮鬥下去。」