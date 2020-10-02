【飲食障礙】英國10歲女童患食物恐懼症　1歲半起只吃品客薯片及多士靠催眠痊癒

▲ 英國一名10歲女童自1歲半起出現食物恐懼症。

英國一名10歲女童自1歲半起，對食物開始出現恐懼，長年累月能吃多士及品客BBQ味薯片。幸而靠催眠治療師協助，成功克服食物恐懼症，終於吃下人生中第一塊薄餅。

據《Fox News》及《太陽報》報道，10歲女童Martha Davies自小就患上食物恐懼症。18個月大之前，她仍能像其他嬰兒般正常飲食，但當她開始使用高腳椅吃流質食物時，卻突然大叫並把食物推開。

隨後她的情形愈來愈嚴重，變得只能吃下兩種食物——品客BBQ味薯片及多士。當進食其他食物時，都會令她嘔吐不止。甚至連聖誕晚餐，她也只能吃多士，搭配一杯清水。

Martha的媽媽原以為女兒上學後，會慢慢改變飲食習慣，但情形沒有改善，她依然只會帶薯片及多士回校進食，每天早餐會吃2片多士，晚餐再吃3片多士。

為了改善女兒情形，Martha的母親尋求催眠治療師David Kilmurry，希望透過催眠治療女兒的食物恐懼症。在經過兩個小時的催眠療程，Martha終於吃下她人生中的第一塊薄餅。

雖然Martha沒有吃薄餅上的芝士或番茄，但她的媽媽相信隨著時間流逝，她對食物的恐懼會過去。療程結束後，Martha已能吃下大部分水果和蔬菜，並能嘗試多達50種新食物。而她亦透露：

我仍然會吃多士，但我也很享受吃雞塊及意大利粉。我現在已不恐懼吃不同食物了。

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責任編輯：羅嘉欣