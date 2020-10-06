【番茄營養】連續2星期飲番茄汁防膽固醇形成　中醫：一日一蕃茄深秋不生病

▲ 中醫拆解番茄營養。

一日一蕃茄，深秋不生病。白露過後除了加穿衣服保暖外；現在適逢寒露前後，秋天氣息漸濃厚，要達到養生保健首要腳部保暖。

腳部遠離心臟較遠，氣血較薄弱，一但受風受寒後就會引致體表微絲血管收縮，循環受到影響就會形成寒凝血瘀，抵禦外邪能力下降，就會容易得感冒了。

不妨每晚臨睡前來個純溫水泡腳20分鐘，水深最好及膝，除可消除一日之疲倦感外，也可加促血液循環，溫暖經脈，具有補益氣血作用，等於吃了人蔘的功效，還可增強抵抗力，不論男女老少都非常適合。

在午時（中午11：00～1：00）為心經所過的時辰，是一天之中陽氣最旺盛之時，也為陰氣初長之時，在陰陽相交之時陽氣會漸走下坡，身體會開始有疲倦感覺，如充裕的話可以作15～30分鐘小睡片刻，或坐下來減少活動，以達到補充人體陽氣，有養心氣、潤筋脈、助消化作用，同時也可簡單活動一下10隻手指及腳趾，以調節氣血循環，達到強心暖筋脈作用。

午睡或小休後接著就可進食午飯，記緊順序不能錯！否則就會令到心氣不足影響消化。

入秋後食番茄增強抵抗力

可進食養心、潤肺、補腎氣之品「蕃茄」。《陸川本草》記載：蕃茄性微寒；味甘酸。中醫認為可歸肝、脾、胃經，具有生津止喝、健胃消食作用。

連續2星期飲蕃茄汁防膽固醇形成

切開的蕃茄形如心臟腔室，只需連續兩周以上，每天中午餐後飲用1杯加熱鮮榨蕃茄汁或在餐中加入2個大蕃茄，身體得了充足蕃紅素後，就能有效防止膽固醇形成、保護心腦血管健康，能利尿消腫和改善血壓高問題。

其抗氧化作用也能減少體內脂肪形成有效預防糖尿病；也可使T淋巴細胞明顯增高，有增強免疫系統作用，增強肺活量，從而減少呼吸道感染的發生。

另外蕃茄當中也含有豐富的類胡蘿蔔素，也是蕃紅素的一種，可產生維他命A，有助降低腹瀉的發生和縮短腹瀉發作期，也能清肝熱，對肝臟炎症有良好療效。

肺主皮毛，秋燥傷肺，適量進食鮮蕃茄可潤肺，肺臟就不會受燥邪所傷，另外其中的維他命C也能抑制酪氨酸酶形成，有效減退色斑，肌膚自然會水嫩美白透亮。

秋天夜長日短，會使人肝氣鬱滯而心情也會受到影響，進食蕃茄因其味酸可入肝經，調節肝氣有舒肝作用，能降低氧化壓力，防止大腦細胞受損，有效預防抑鬱症發生的風險。

寒性體質，容易手腳冷，脾虛容易泄瀉或月經期間，其實也可進食蕃茄的，只需改為每周進食3-4次就可以了，始終秋天乾燥，蕃茄有生津、止渴、潤燥之功效，所以適量進食是非常有益的。

文章獲「華佗杏林館- 陳頌茵中醫， 傅淵源中醫」授權轉載。

責任編輯：楊宛茜