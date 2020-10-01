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【新冠肺炎】本港錄10宗以下初步確診個案　涉伊利沙伯醫院男護士

社會 17:18 2020/10/01

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一名伊利沙伯醫院男護士初步確診。

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今日（1日）新增10宗確診個案，其中9宗屬輸入個案，1宗本地不明源頭感染；另外亦有10宗以內初步確診個案，涉及一名伊利沙伯醫院男護士。

【新冠肺炎】本港新增10宗確診個案　1宗本地源頭不明涉26歲泰國女旅客

醫院管理局總行政經理庾慧玲指，該名男護士9月28日開始咳嗽，兩日後（30日）因發燒到急診室求診，今早（1日）初步確診，現時正於伊利沙伯醫院接受隔離治療，情況穩定。

庾慧玲說，該名男護士在伊利沙伯醫院內科普通病房負責臨床工作，最後上班日為9月30日，工作期間有穿戴合適個人防護裝備，過去兩星期未有接觸新冠病毒患者，其工作病房並沒有病人列為緊密接觸者，惟6名職員曾分別與他一起吃飯，被列為緊密接觸者要接受檢疫。

她又指，院方初步調查顯示，其負責病房的所有病人檢測報告呈陰性，沒有證據顯示該名男護士於醫院受到感染，為審慎起見，有關病房已停收新症，院方會陸續跟該病房病人和職員做測試，並替病房進行消毒。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，初步確診的男護士與家人同住荔枝角道，家人亦有不適。他曾於潛伏期間到朋友家聚會食飯，但其朋友不屬確診個案。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：尹櫻霖

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