【女神結婚】傳33歲石原里美結婚　丈夫為圈外兩人1年前相識

女神石原里美結婚！據日本媒體報道，現年33歲日本女星石原里美（或稱石原聰美）傳出和圈外人結婚。據悉，丈夫和她是同年紀，兩人在1年前相識。

2002年出道的石原里美，曾主演日劇《失戀朱古力》、《校對女王》等，最新作為《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》。

石原里美於2015年與山下智久合作日劇《朝5晚9》戲假情真，可是於2017年秋天爆出山下智久與模特兒Niki同遊夏威夷，導致兩人關係決裂。

▲ 石原里美與山下智久因合作日劇《朝5晚9》而成為戀人，可是金童玉女最後分手收場。

後來，石原里美與企業社長前田裕二拍拖，過去一直傳二人好事近，但他們卻在去年分手。

今日突然報道指石原里美閃婚，據悉她與男方只發展了1年便決定組織家庭，但未有進一步交代丈夫身份。

▲ 石原里美親筆信。

日本傳媒Daily Online向石原的事務所Horipro求證，事務所亦證實石原里美在今日（10月1日）結婚一事。

成為人妻的石原聰美，於日本的黃昏時段親筆撰文公布婚訊。石原里美所寫的大概的意思為，感謝大眾一直以來支持，並稱與圈外男友結婚，雙方一同分享所有事情，以及相信能一同克服任何困難。她說：「從現在開始，希望可以兩個人一起步向最重要的人生階段。」

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