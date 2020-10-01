【新冠肺炎】25歲女法國抵港後第3次檢測才確診　於上環普慶閣進行家居檢疫

▲ 本港今日（1日）新增10宗確診個案，其中9宗屬輸入個案。（潘政祁攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今日（1日）新增10宗確診個案，其中9宗屬輸入個案，包括5人由英國抵港，其中2名是留學生。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，5宗由英國返港的輸入個案中，其中3人（個案編號：5089、5090、5091）於9月29日乘坐CX216抵港，另外兩人（個案編號：5092、5093）則由英國經土耳其乘坐TK070於9月29日返港。

張竹君續指，有2名由菲律賓抵港的女傭（個案編號：5094、5096）確診，前者於9月29日乘坐PR300到港；後者於9月22日乘坐CX906抵港，檢疫期間感到不適後入院確診。

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她又提到，一名由法國抵港的25歲女士（個案編號：5095），她於9月6日到港，當時檢測呈陰性，9月15日第2次檢測再呈陰性，由於她有朋友由法國先後抵港，於是與朋友在上環普慶閣進行家居檢疫，一直沒有外出，惟9月29日經私營檢測後呈陽性，CT值非常高。

至於一名由杜拜抵港的37歲男士確診（個案編號：5097），他於9月19日乘坐EK384抵港，9月28日第二次檢測後確診。

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記者：陳子謙