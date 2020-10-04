【媽媽自強】唐寧患坐骨神經痛症　懷孕時病發痛得不能入睡

▲ 唐寧與媽媽先後患上坐骨神經痛症，母女一同對抗病魔。

靚媽唐寧育有一子一女，孩子現在分別9歲、5歲。不過唐寧與其母唐媽媽都先後患上坐骨神經痛症，二人均出現腰痛及腳痺等病症，且需要接受不同的治療。

唐寧接受TOPick專訪，透露母女二人病發的經過及治療方式，並希望能以過來人身份跟大家分享。

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▲ 唐寧以過來人身份分享抗病經歷。（陳家瑩 攝）

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唐寧患坐骨神經痛

唐寧指，自己比媽媽更早患有坐骨神經痛症：「2008年左右正在拍攝古裝劇《盛世仁傑》，我的角色會在武則天身邊，因而經常需要站立，很少有機會坐下。」她續指：「古裝鞋內有暗墊，讓你站起來高一點，但很硬，那時經常穿著那對鞋且時常站立，之後發現雙腿常常會麻痺以及腰會痛。」

腰痛及腳痛令唐寧感到不適，她拍畢該劇後便去求醫：「發現是坐骨神經的一些問題，之後跟醫生學習做些拉筋動作以抒緩痛症。除太痛需要服用止痛藥外，也是靠平日生活的姿勢及多拉筋。」

▲ 唐寧與媽媽感情很好。（唐寧FB圖片）

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唐媽坐骨神經痛要做手術

至於唐寧的媽媽於約10、11年左右發現患上此症：「她向我說覺得痛且腳會痺，痺到落腳趾尾，我便察覺她是坐骨神經痛。」

由於唐寧也患有同樣的病症，因而很能夠感受到媽媽的辛苦：「我囝囝出生時，媽媽幫忙照顧，特別是我坐月時，但因為她要為BB洗澡等以致令痛楚加劇，所以後來聘請工人幫忙。但其實工人並非是照顧小朋友，而是照顧媽媽，讓她減輕工作及好好休息。」

她憶述媽媽入院時的情況：「媽媽當時是完全動不了，痛到沒辦法下床，最後Call白車直接送院。她是個忍耐力很高的人，不會輕易地讓自己倒下，所以當她指自己動不了時，其實是很大件事。」她續指：「起初醫生以為她做物理治療便好，盡量不想做手術，但經過1個月的物理治療後，還是建議她做手術。」

▲ 唐寧希望自身經歷能幫助同路人。（陳家瑩 攝）

唐寧其後向醫生了解媽媽的病情：「骨與骨之間有一些『啫喱』，但媽媽的情況是那些『啫喱』走了出來並壓住神經，所以要做手術將部分『啫喱』弄走。照X光後便發現是一些『啫喱』壓住了神經。」

她感慨指：「可能因為她是老人家，不像我們般這麼快回復。手術後，她便立即能落地，就如沒事一樣。不過她因此流失了一些『啫喱』，而其他在骨內的『啫喱』可能會動、繼續走出來，不排除會再次壓住神經，所以要多加注意自己的動作及休息。」

幸好，唐寧的媽媽現時情況已穩定，只是偶爾會感覺到痛。

▲ 唐寧曾於懷孕時病發。（唐寧FB圖片）

懷第二胎時痛楚難眠

坐骨神經痛症對唐寧也很有影響，她其中一次病發時正懷着第二胎：「在我陀B（女兒）時，曾有次發作得很嚴重，整個身及腳背、腳板都麻痺了，完全麻痺了！那種痛是辛苦的，不是超級大痛，但那種『冤住冤住』的痛會導致你無法入睡。」

她續指：「本來大肚婆已難以入眠，且需要側睡，再加上痛楚，以致睡眠質素很差。」

唐寧以過來人身份分享：「現時我盡量不受它影響，自己會很小心及多拉筋，隨時坐下或睡覺時也會拉筋，不要待它告訴你它不舒服才去做，日常也要拉筋以免它發作。可能因持續去做，所以不是經常覺得痛。」

▲ 唐寧帶子女一起游泳。（唐寧FB圖片）

除拉筋外，唐寧指游泳也很有用：「醫生有建議我去游泳，因為游泳時會處於一種無重狀態，整個人都可放鬆。他建議我可靠在池邊，整個人的力量向下墜，而在水中方可讓整個身向下墜。媽媽也有做水療，她會綁着一些物件負重，可令脊椎拉直一點。」

她現時會拍攝一些靜觀練習的影片：「起初是打算拍給媽媽看的，因為當她面對疲累和痛楚時都會有情緒，我覺得靜觀對情緒很有幫助。拍片是為了她能看着及聽着自己的女兒，更容易投入去做，之後想到可能其他人都會有這個需要，便想跟大家分享。」

場地：NutShell Hong Kong

記者：梁樂欣