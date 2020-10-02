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【潮人必買】IKEA首個服裝生活系列港澳限定登場　日本曾瘋搶Tee入門價$129.9

休閒 13:32 2020/10/02

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

IKEA首個提供服裝的EFTERTRADA系列，正式在港澳限量發售。（圖片IKEA）

近年瑞典家居品牌IKEA愈走愈潮，除了和Off White的設計師合作外，更推出一個名為EFTERTRÄDA系列，當中更首次推出服裝，而該系列早在8月登陸日本時成為當地潮人的瘋搶對象，不知道這個由即日起只在港澳IKEA限定發售的系列，又會否再一次引發潮流？

IKEA首個提供服裝的EFTERTRÄDA系列，正式在港澳限量發售。（圖片IKEA）

Tee $129.9。（圖片IKEA提供）

日本網紅早在Instagram示範「潮著」IKEA。（圖片naninuneo_k2 ig）

EFTERTRÄDA在瑞典語解作「接班人」的意思，話說推出這個系列的原因，是IKEA眼見前年高級時裝品牌Balenciaga將IKEA的FRAKTA shopping bag作二次創作，推出真皮版大賣後，自己亦推出FRAKTA漁夫帽一樣成為爆賣款式，甚至出現網上炒賣。

有見及此，IKEA深感肥水不流別人田，扚起心肝推出這個EFTERTRÄDA服裝生活系列。

連帽衞衣$229.9。（圖片IKEA提供）

日本早在8月1 日正式發售，出現人潮搶購。（圖片日本通JP ONLINE FB）

8月1日日本正式發售，Tee是最多人購買的項目。（圖片日本通JP ONLINE FB）

這個系列產品內容其實非常簡單，包括Tee、衞衣、浴室毛巾、水樽和布袋等，除了有着IKEA商標外，條碼圖案是重點設計，而這個條碼圖案正是向品牌的人氣產品BILLY書架致意。

浴室毛巾119.9。（圖片IKEA提供）

水樽$29.9。（圖片IKEA提供）

至於最搶手的貨色，當然是Tee和衞衣，因為一來它正是IKEA開業以來的首個服裝項目，二來8月1日正式在日本發售時，在當地掀起搶購熱潮，潮人紛紛入貨，同時本地的水貨商亦大量引入，而且立即售罄，可見是不可不買的潮人服裝。

記者：何偉雄

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