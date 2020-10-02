【林曉峰離婚】5年前早跟保險業巨子結緣　康子妮親回應跟疑似新歡關係

▲ 康子妮被揭夜訪保險業巨子豪宅。

林曉峰與康子妮今年9月初結束18年婚姻，於今年9月初告終，二人已簽離婚。雖然林曉峰與康子妮已分開，但都非常有風度未有互相指摘，並強調二人仍是一對兒子的父母。回復單身的康子妮，轉投保險業重過新生活，日前她就被指疑跟一位保險業猛人傳出戀情。

日前有媒體報道指，林曉峰與康子妮的細仔林熙在9月25日慶祝16歲生日，一家四口一起食韓燒慶祝，也是二人離婚後再度合體。

不過，有指康子妮為食韓燒慶生當晚，與林曉峰幾乎零交流，飯後亦只是晚上8時半而已，她與兩子道別後，自行轉往中環趕「下半場」。

▲ 日前康子妮與細仔慶生。（取自康子妮IG）

【林曉峰離婚】回復單身康子妮疑結識高薪男友 走出婚變陰霾與保險業巨子交往

已回復單身康子妮，被媒體拍到當晚往中環夜店與一班朋友聚會消遣，至凌晨12時半才離開，離去時康子妮滿面泛紅似飲了不少酒。她與友人一一道別後，便隨其中一位男子上一輛黑色保時捷跑車，二人一同往男方在何文田的豪宅。

5年前早邂逅

據知該男子叫Garry（陳逸汮，G.Chan），約40多歲，為保險業巨子，年薪逾千萬元。有指他與康子妮是大學時的同學，早已認識多年。

▲ 康子妮跟G.Chan在5年前已在電台節目認識，當時二人分享見工經驗。（影片截圖）

康子妮由Garry帶入保險行，二人現為上司及下屬關係，短短一個月內成為公司top sales的康子妮，跟Garry也多了來往，亦因此傳出有新戀情。

同時有指Garry從事保險行業前，曾於電台、廣告公司、電影發行商任職，口才了得，並曾跟康子妮早在5年前已在一個網台節目上亮相，可見相當有緣。

至於傳年薪過千萬的Garry，一向懂生活享受，對飲食有研究外並也喜歡音樂，從其IG所見，他與康子妮會一同jam歌，可說志趣相投。

在他IG的post內，很多相片及影片都有康子妮出現，Garry並就康子妮回復單身轉投保險業一事，曾在IG表示恭喜對方可重過新生活。

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康子妮被傳媒問到是否正Garry交往，康子妮回覆二人關係，稱：「佢係我老闆。」

康子妮希望外間要多想。跟對方只是工作關係。至於為何當晚上了男方的車，康子妮解釋因想慳過海錢，故跟車去男方的家，再自行叫車回家。

她又指不用對方送回家，因為自己現在能力做到的，都會自己做，不想麻煩別人。