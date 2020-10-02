【熟女強人劇透】第6至10集劇情預告　鄒靜發現丈夫有外遇

▲ 《熟女強人》

ViuTV新劇《熟女強人》，劇集由胡杏兒、吳家麗、吳千語、沈卓盈、陸詩韻、何佩瑜、曾樂彤、傅穎等主演，透過不同女性刻劃當下都市女人面對的種種問題。

第6集（5/10）

張祥（黃錦燊飾）突然出現，對辰晞（吳家麗飾）表露心聲，並找來自己的女兒，向辰晞展示他有強大的基因，並拿出醫療報告，表示他願意配合辰晞的雪卵大計。

但私家偵探Roger（朱鑑然飾）為辰晞調查，發現張祥的女兒只是他的繼女，即是她根本沒有承繼張祥的基因。辰晞感受騙，決定與張祥講清楚，明言不會再接受他。

鄒靜（胡杏兒飾）意外從車cam得知大康（朱柏康飾）竟與舞台劇演員蔣莉莉（陳逸寧飾）暗有私情。鄒靜發現後，對大康大興問罪之師，要求大康停止演出此劇。

大康表示此劇對他的演藝生涯非常重要，二人意見不合，大康唯有離開……

第7集（6/10）

鄒靜家中停電，大康回家幫忙，同時懇求二人和好如初，並承諾舞台劇後會和蔣莉莉斷絕來往，鄒靜被感動。

嘉怡（陸詩韻飾）到診所找鄒靜，講出她與丈夫俊賢（劉浩龍飾）性生活不協調的事，原來俊賢是一位婦產科醫生，因接觸女性身體太多，故此對嘉怡的身體亦產生抗拒，令二人性生活不協調。

鄒靜再次發現大康與莉莉之間曖昧的痕跡，並找到大康說謊的証據。

鄒靜決意找二人對質，更決意離婚……

鄒靜為了要照顧女兒曉彤，唯有停診，並將病人轉介到別處治療。

第8集（7/10）

嘉怡和俊賢沒有了鄒靜的治療，性生活更是不協調。

二人為了尋求刺激嘗試「打野戰」，卻惹下官非，幸得律師朋友林太（孫佳君飾）幫忙。

林太得知二人性生活不協調，鼓勵二人參加「換妻會」活動去改善夫妻情感。二人再三考慮，終答允嘗試。

嘉怡及俊賢分別與鄭生與鄭太約會，當他們準備行房之際，郤因為個人衛生問題，終於告吹！

自從上次交換性伴失敗後，二人本已放棄，但林太仍鼓勵可以再次嘗試，終於他們再次參加活動，與丘生、丘太開始約會……

第9集（8/10）

嘉怡及俊賢與丘生、丘太約會，均因為意外無疾而終。最後只剩下林生林太，當晚各人也喝了很多酒，又遇上大停電……

嘉怡、俊賢都得到了一次空前的滿足，事後才知他們根本就沒有換妻成功，兩個男人於醉中都錯誤走回自己太太的房間，經此一役，嘉怡、俊賢都重拾回性愛的樂趣。

鄒靜向眾女人宣佈自己即將離婚的消息，眾女均表示支持。

曉華（沈卓盈飾）的股市預測能力節節下降。

一天，一名神秘人與她在網上聊天，並送上禮物，戀愛的感覺令曉華的預測能力上升……

第10集（9/10）

曉華驚覺與自己聊天的神秘人，正是助手梓謙（洪卓立飾），並趁機向曉華表白，曉華得知後大為震驚，但斷然拒絕。

為刺激荷爾蒙幫助預測股市，曉華索性找了當兼職男友的Jamie（駱振偉飾）當一日男友，Jamie盡責地逗曉華開心，令曉華暗生情愫……

曉華的股市預測能力大幅上升，老闆特別讚賞她，她卻覺得是有了愛情滋潤的緣故，因此想繼續約會Jamie。

Jamie也樂於繼續與曉華約會，但梓謙發現Jamie 原來一早已有女友，見曉華愈陷愈深，覺得不忍。