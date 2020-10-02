模擬電視廣播將於60日後終止　政府籲6.8萬家庭換數碼廣播設備

▲ 本港將由今年12月1日零時零分起實施全面數碼電視廣播。（資料圖片）

本港將由今年12月1日零時零分起實施全面數碼電視廣播。商務及經濟發展局發言人今日（2日）再次呼籲所有仍正使用模擬電視的住戶立即行動，在餘下60日內添置數碼電視接收器材，否則將不能於該日後繼續收看本地免費電視節目。

根據今年7月的調查結果，全港近9成半的家庭已收看數碼電視，只有約2.6%住戶、即約6.8萬戶仍然使用模擬電視，反映絕大部分香港市民已為全面數碼電視廣播作好準備。

政府已委託香港社會服務聯會推出「關愛基金數碼電視援助計劃」，協助有需要的模擬電視住戶添置數碼電視接收器材。計劃至今已收到超過1.75萬宗申請，當中超過1.43萬個住戶已獲安排安裝數碼電視接收器材。

發言人呼籲其他合資格的住戶盡快申請計劃，確保在12月模擬電視廣播終止前，計劃執行機構有足夠時間處理其申請和安排送貨。

計劃申請表格可於參與計劃的100個地區服務單位和18區民政諮詢中心索取，亦可在計劃網頁下載。計劃會推行至2021年7月15日。有關計劃的詳情可瀏覽計劃網頁或致電2922 9230查詢。

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責任編輯：陳子謙