【基層悲歌】社企中秋派免費飯送大蝦冬菇　婆婆珍而重之：飯盒分三餐食

▲ 本港社企銀杏館在中秋節派免費飯給貧困人士。

中秋節人月兩團圓的日子，香港仍有不少人為三餐溫飽而擔憂，孤單度日。本港社企「銀杏館」定期免費派飯給有需要人士，昨日（1日）中秋佳節他們準備了應節食材加餸，於5間分店派發免費飯盒。有位婆婆取飯後珍而重之表示，會分三餐進食，坦言很久沒做節，「平時搵餐飯食都咁艱難」。

社企銀杏館推動長者就業，經營不同類型的餐館，亦定期免費派飯。銀杏館昨日在其facebook專頁發文表示，適逢中秋節，為免費飯盒「加料」，包括大蝦、冬菇、雞、蛋、時菜、水果、豬手、叉燒。同時，有熱心人士特意送上水果、月餅、乾麵、口罩、紅封包等，藉由銀杏館分發給弱勢社群。

銀杏館表示，昨日一名婆婆領取飯盒後，開心地表示把飯盒分三餐進食，珍而重之。當職員提醒她要注意食物衛生問題時，婆婆慨嘆：

我好耐無做過節，平時搵餐飯食都咁艱難，點敢望有過節飯食……

銀杏館稱，一個加料的小飯盒，已令婆婆有「做節」的感覺。同時，這個「加料」飯盒也超出領飯者的期望，令他們滿心歡喜。

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人最怕被遺忘 有心人為貧困人士送暖

銀杏館感謝一眾支持派飯行動的人士，表示大家成就了多次奇蹟，並稱：

人最怕的是覺得被遺忘的孤寂，看不到光！今夜城裡無月光，但見每位有心人，黑暗裡照亮人心，讓貧困人士感到人間溫暖。

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責任編輯：黃泳欣