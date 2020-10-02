【缺德怪客】西裝男疑為呃位坐對人狂咳恐播毒　目擊網民：佢個口罩穿窿

▲ 西裝男疑為呃位坐，戴著穿窿口罩對人狂咳恐播毒。

本港新冠肺炎疫情緩和，但市民仍需繼續戴上口罩防疫。有市民日前就目睹有西裝男乘搭港鐵東鐵線時，居然戴著一個穿窿的爛口罩並向正在坐著的乘客狂咳，嚇得其他乘客紛紛離開，而自己就坐下亦無再咳。目擊網民擔心，西裝男會成為「第4波散播者」。

網民於Facebook群組分享，於乘搭港鐵時見到一名身穿西裝的男人口罩穿窿，「唔知傻定咩」，並對著原本坐下的乘客狂咳，咳到全部人散開，但當他坐下後又沒有再咳。讓目擊網民擔心他會否成「第4波散播者」。

對於西裝男的行為，眾多網民都表示他想「呃位坐」，所以故意咳。而且原來正在坐下的女乘客亦留言表示，自己一直知道西裝男對著自己狂咳，但她本來以為西裝男只是氣管敏感，所以不好意思看他怕他尷尬，但後來西裝男不斷「作嘔」：

想嘔想嘔咁我先望左佢一眼，先見到佢個口罩係爛曬！佢無隔住口罩，真係對住左我咳好耐，我即刻彈走，佢都即刻彈落個位坐。咁我就知咩事啦。」

另外亦有不少網民都指西裝男是慣犯。網民透露西裝男多於「太和」站上車，戴著爛口罩，一上車就咳，嚇得周圍的人離開，然後自己坐一整排座位。

呢條XX，見過幾次都係，上車無位坐就起誓咳，到九龍塘未埋站就橫沖直撞去門口，借開都唔會講，撞到人都扮唔知，一開門就會跑出去。

「依個人唔知係太和定大埔上車。會用好大既動作令到隔離既人驚咗佢，然後霸位坐。」

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責任編輯：羅嘉欣