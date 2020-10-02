今起放寬體育處所限制　體育教練工會：重開場所對教練有大幫助

▲ 政府今日（2日）起放寬體育處所限制，容許舉行4人以上的隊際運動。（資料圖片）

政府今日（2日）起放寬體育處所限制，容許舉行4人以上的隊際運動，為期一星期。香港體育教練工會籌委會成員劉嘉豪表示，重開戶外體育場所對教練有大幫助，另在訓練時會容許隊員自行選擇是否佩戴口罩。

劉嘉豪今早接受電台節目《千禧年代》表示，今早上到數個戶外場所觀察，每個場均有30至40人等候，認為重開戶外體育場所對教練有大幫助，而在訓練時，會容許隊員自行選擇是否佩戴口罩；訓練會集中以個人技術訓練為主，避免隊員間有身體接觸，減低感染機會。

他又指，現已重開球隊訓練班，惟學校的隊際運動需在社交距離措施取消後才可以恢復，亦要視乎每間學校的安排，故部份改為網上教學。

受疫情影響，教練難以維持生計，當中有有7至8成教練暫時轉行。至於早前港府透過防疫抗疫基金派發的7500元一筆過的資助, 仍有一部份人未獲發款項或不符資格申請。

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責任編輯：郭詩詩