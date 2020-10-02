【全城集氣】小秋彥爸媽赴醫院與早產愛女度中秋　BB有好轉膚色轉靚痰多

▲ 早產女嬰小秋彥的父母帶同應節物品，在醫院跟愛女過中秋。

女嬰「小秋彥」在母體內29周大時因心臟衰竭，身體多處器官出現積水，醫生須緊急為其媽媽開刀誕嬰搶救。小秋彥出生經歷多個手術，情況時好時壞，現時在瑪麗醫院接受治療 。昨日（1日）中秋節是人月兩團圓的日子，父母帶同應節物品跟愛女在醫院過中秋，而小秋彥情況亦有好轉。

胎兒心臟衰竭須提早出世急救

一名港媽懷胎29周進行產檢時，醫生發現胎兒的心臟衰竭，心跳轉慢，立刻進行緊急剖腹手術。BB女取名「小秋彥」，出生僅得1.18公斤，送到瑪麗深切治療部急救及做手術，情況一度不樂觀。

早產BB虛弱的身體在短短3星期經歷多個手術，情況曾急轉直下，醫生建議撤走部分機器讓她舒服一點，父母忍痛設下最後7日期限，但仍盼望奇蹟會降臨，開設了facebook專頁「未得歸家的小秋彥」，望借大眾的力量幫愛女集氣。

健康狀況稍有好轉

小秋彥的情況時好時壞，早幾日連續4天可以自行排尿，醫生並批准BB每餐飲返1ml奶及加營養液。不過，之後的一天就未能排尿，而且手仔腳仔掙扎多了，血氧含量等等有下跌。在中秋節（1日），父母在facebook專頁發文，表示女兒健康狀況稍有好轉，爸媽以女兒的第一身撰文道︰

今日爸爸同媽媽帶咗好大個柿、好細個月餅，仲有2個同我身形差唔多嘅燈籠仔，一齊慶祝中秋。為咗迎接中秋，爸爸媽媽話我今日顏色好似靚咗少少。

一家在醫院度中秋

早產BB小秋彥的膚色轉好之外，亦出現多痰，需要護士幫忙抽痰。父母感謝醫護人員的幫忙及關心。以小秋彥的角度打趣地表示︰

我聽到有個姨姨話之後會買月餅請我食，我好開心，起咗好多痰呀，辛苦護士姐姐幫我抽痰啦。祝大家中秋節快樂、人月兩團圓，保持健康呀！

一眾網民留言為小秋彥及其父母打氣，以及祝他們一家中秋快樂，留言包括︰「下年中秋屋企人會帶你去公園玩燈籠同賞月，你要乖乖快啲好返」、「秋彥叻女啦，聽見有月餅食識得起痰，記得要小便」及「秋彥爸媽辛苦啦，希望小秋彥好快出院，人月兩團圓」等等。

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責任編輯︰顏紫燕