【新生日記2】應采兒坦言絕不會心軟縱兒子　虎媽不怕被討厭：不需要太喜歡我

▲ 陳小春、應采兒及兒子Jasper一同上內地綜藝節目《新生日記2》。

陳小春、應采兒及兒子Jasper一同上內地綜藝節目《新生日記2》，分享生活點滴，節目拍攝時應采兒正懷第二胎，次子HoHo尚未出生。的應采兒於節目中大談育兒心得。

一直自認是虎媽的應采兒在《新生日記2》大談育兒心得指，雖然自己會給予兒子Jasper選擇權，但卻從來不會寵壞兒子，跟大家分享其育兒心得。

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▲ 應采兒讓Jasper學習小提琴。（芒果TV截圖）

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學習不可半途而廢

應采兒在節目指，Jasper有興趣學習小提琴，她亦尊重兒子的選擇讓他去學，不過她也提醒Jasper：「我跟他說你選了就不能不學，他定必會遇到樽頸位或會因懶惰而想放棄，那便需要媽媽的鞭策。」

她表示有些道理，是需要使小朋友明白：「要讓他知道並非所有事情都能馬上做好，若然做得不好，便要花時間去練習。就算沒有很完美，其實也沒關係，至少你嘗試了。」

▲ 應采兒於拍攝《新生日記2》期間正懷有第二胎。（應采兒IG圖片）

應采兒向來都自認是嚴厲虎媽，她從小便培養Jasper的自理能力，要求他必須要做家務，包括要親手洗乾淨自己的內褲，不能假手於人。

被問到會否擔心Jasper和HoHo會討厭媽媽時，應采兒絕不介意稱：「討厭我很正常，我媽媽就是沒有逼我，我亦沒討厭我媽媽，以致結果令我變成這樣，所以不需要太喜歡我。」