南丫海難家屬批警方調查進度緩慢　冀早日找出事件真相

▲ 南丫海難至今發生8年。（資料圖片）

南丫海難發生8周年，17名遇難者家屬早前發公開信，批評警方用了8年仍未完成調查，令死因庭未能召開，至今仍未獲發死亡證。有死者家屬指，只希望知道意外真正原因，由於警方一直未完成調查，家屬至今無法展開申索及處理死者遺產。

南丫海難死者家屬趙炳全今早在電台節目表示，今年1月曾接獲警方信件指調查仍在進行，只留下查詢電話，即使致電後都獲同一回覆，亦沒有其他政府部門聯絡他。

他指，起初由議員安排下與警方見面，其後只是每隔一、兩年向家屬發信，指調查工作仍在進行。趙炳全坦言，沒有想過事件發生8年後仍未解決，作為家屬希望知道意外真正原因，由於警方一直未完成調查，家屬至今無法展開申索及處理死者遺產。

有份撰寫公開信的另一名死者家屬Alice指，家屬未看過獨立調查報告，又不知警方曾否看過完整報告，難以估計調查範圍和時間。她對政府處理方法感到失望，起初以為政府可以幫助他們，找到事實真相，但時間慢慢令事件沖淡。

她又指，家屬希望知道事件的真相，可以向死去的親人交代，亦令死因庭可以召開，同時要求政府要公開完整的意外調查報告，認為事件涉及海上交通安全，全港市民都對事件有知情權。

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記者：陳子謙