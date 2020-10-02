康文署籲市民遵守4人限聚令　勿在轄下場地煲蠟、放孔明燈或亂拋垃圾

▲ 限聚令下，仍有部份市民到維園慶中秋節。 （潘政祁攝）

適逢中秋、國慶長假期，不少市民到戶外慶祝。康文署提醒市民在轄下場地歡度中秋節假日時切勿聚集、煲蠟、放孔明燈或亂拋垃圾。

康文署今日（2日）呼籲市民在中秋節假日期間到該署轄下場地時，必須遵守限制群組聚集的相關法例，以減低病毒在社區傳播的風險；市民切勿進入已關閉的康樂場地，包括公眾泳灘及燒烤場地；亦請勿在康文署轄下場地內煲蠟、放孔明燈或亂拋垃圾。



署方會加派人員在相關地點巡邏，呼籲在場人士遵守有關禁止於公眾地方進行多於法例指定人數的群組聚集及佩戴口罩的規例，如發現違規情況，會採取執法行動。



發言人提醒市民，根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），現時在公眾地方進行群組聚集的人數限制是4人。此外，根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），任何人在進入或身處公眾地方時，須一直佩戴口罩。



市民若發現在康文署場地有煲蠟、放孔明燈個案或其他違例情況，可致電康文署熱線電話24145555。署方職員亦會向亂拋垃圾者發出定額罰款通知書，罰款1500元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈人士亦可能被檢控。

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責任編輯：郭詩詩