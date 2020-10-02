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【暖男爸爸】鄭中基踩過界做湊仔KOL　助新手爸媽解決BB尿床等疑難雜症

娛樂 12:13 2020/10/02

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

鄭中基直播做親子KOL。

最近Ronald鄭中基除完成ViuTV新劇《暖男爸爸》外，育有一女一子的鄭中基，近日更踩過界殺入YouTube做KOL，在個人頻道直播中分享湊仔心得，為新手爸媽解決疑難雜症。

昨晚（10月1日），有新手父母向鄭中基表示擔心不知道BB的需求，Ronald以過來人的身份分享自身經驗安慰對方稱：「BB肚餓還是瀨屎瀨尿，我是分得出來的。」

Ronald分析，自己的孩子肚餓時的哭聲較激烈，會哭得全身抖震、歇斯底里：「你會聽到的，因為做爸爸媽媽每天對著他，一定會分到，便會了解自己孩子的習慣。」

【暖男爸爸】鄭中基為照顧妻女更注意健康　Ronald改飲食習慣做住家男

鄭中基一家四口。（取自鄭中基FB）

【暖男爸爸】鄭中基陪子女讀書如「趕羊」　單身貴族張可頤揀伴侶著重心靈

解決孩子與父母同睡習慣

有網民詢問Ronald，如何解決孩子半夜與父母同睡的習慣，Ronald表示自己也正在面對同樣問題：「我兒子也是，睡到一個時候會自己醒來，再跑到我房間和我們一起睡。」

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Ronald再加料大爆仔仔尿床問題：「他睡著時急尿也不會醒，所以我會在他睡覺前，有頻率地帶他去廁所，便改善了他睡覺尿急的問題，拉長了他的睡眠時間。」

他理解兒子有時是因為安全感問題，習慣有事會找父母，所以自己也會多和他溝通，了解問題。

仔女性格大不同

其後Ronald分享仔女性格上的分別：「家姐和細佬性格不同，家姐每事都很有條理，玩完的玩具一定要放回原處，你改變了她的位置就會哭，所以照顧家姐很容易。」

鄭中基和太太花很多時間陪孩子。（取自鄭中基FB）

他續指：「而細佬玩完的玩具會周圍放，之後再問你東西在哪，所以湊仔較辛苦。」

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撰文 : TOPick柴犬追星

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