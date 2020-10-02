【靚package】千億闊少劉鳴煒疑有新戀情　邂逅超蓮校友愛得火熱共賦同居

富商劉鑾雄（大劉）長子、現年40歲劉鳴煒，於2001年已在英國與大學同學Wendy結婚，08年誕下一對龍鳳胎，10年離婚後，有錢有學歷兼外表不俗的劉鳴煒，絕有無敵靚Package，去年爆他跟明珠台新聞主播趙慧奈（Keina）分手，令不少港女重燃希望，可是日前有報導指劉鳴煒疑已結新歡。

有指贏得這位富二代青睞的女子，原來早跟劉鳴煒結緣，在5年前港台節目《我係乜乜乜》，已對劉家公子傾心。

▲ 劉鳴煒向來公認是筍盤。（經濟日報圖片）

曾歷一段婚姻的劉鳴煒，去年初爆出他與明珠台新聞主播趙慧奈（Keina）拍拖，更在情人節以私人飛機載趙慧奈去睇北極光，令人羡慕。

可是同年10月，趙慧奈在IG上載跟男性密友去沙灘的照片，劉鳴煒亦在社交平台留言暗示情變。

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▲ 5年前在港台節目邂逅。（影片截圖）

5年前節目結緣

回復單身一年，劉鳴煒再傳出新戀情，有報導指他現正跟一位名叫Joyce（簡雪忻）的女子共賦同居，感情穩定。

有指Joyce出身普通家庭，非大富之家出身，中學就讀名校瑪利諾，後在英國倫敦大學皇家霍格威書院修讀經濟金融，跟何超蓮是校友。5年前回港後，Joyce亦跟朋友一同創業，曾創辦私家車出租的共享生意。

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巧合是，5年前劉鳴煒跟游學修曾為港台節目《我係乜乜乜》任嘉賓，由一眾港女選出心目中的男神，當時Joyce是其中一位女生，節目中她本來選中游學修，但當劉鳴煒其後現身，她就轉而揀了劉鳴煒，並解釋：「選男神純粹是看樣子，我比較喜歡他的樣子。」

本來只是節目設計內容，但有指Joyce當時已跟劉鳴煒交換了聯絡，不過其時男方正跟主播趙慧奈發展，故未有後續。

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但劉鳴煒回復單身後，或發現Joyce同樣熱愛爬山滑雪等戶外運動，故二人關係突飛猛進，有傳Joyce數月前已入住劉鳴煒的豪宅。

至於劉鳴煒自離婚後，先後曾跟金融之花奚倩雯、主播趙慧奈等傳戀情，亦被指他對平民女生情有獨情，愛得貼地。