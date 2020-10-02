【致命惡菌】被魚刺扎傷手掌紅腫劇痛難忍　男子多重細菌感染休克險截肢

▲ 男子被魚刺扎傷手掌，引發多重細菌感染導致休克險截肢。

被魚刺扎傷，後果可以很嚴重。內地一名男子日前劏魚時，不慎被魚鰭扎傷，手掌紅腫疼痛難忍，求醫揭發疑似感染創傷弧菌，一度出現感染性休克症狀，差點要截肢。有醫生就提醒，不只是海產類，任何被劃傷、扎傷的情形，都不能掉以輕心。

據內地媒體報道，順德一名在超市賣海鮮的李姓男子，今年8月幫顧客殺魚時，左手不慎被羅非魚魚鰭扎了一下。當時他不以為然，未幾手掌卻越來越紅腫，並劇烈疼痛。

他於是到醫院求診，醫生高度懷疑他是感染上創傷弧菌，不排除可能要截肢。第二天，他的病情再度加劇，左手紅腫蔓延至左前臂，轉入ICU時已處於感染性休克狀態。醫生發現他的左手背部紅腫，部分皮膚更壞死，切開傷口時有大量分泌物滲出。

隨著連串治療後，他的病情逐漸穩定。而醫生經多次分泌物細菌培養發現，導致他感染性休克的主因是多重細菌感染，罪魁禍首是大腸桿菌及屎腸球菌。醫生指出，組合型的多重細菌感染有更強毒力，在短時間內，患者感染部位已從手掌延伸到前臂，進展非常快。

經接近一個月治療後，男子傷口紅腫情形得到改善，毋須截肢。醫生提醒，如不慎被刺傷，應及時到醫院消毒並接受診斷，儘早進行抗感染治療。

長期病患受感染可致命

據本港食物安全中心，創傷弧菌是一種天然棲息於和暖的海水和河口中的細菌，蠔等雙殼貝類軟體動物更可能含大量創傷弧菌。進食生或未經煮熟的受污染海產，或傷口接觸到海水人士，包括處理生的海產時遭割傷和有外露傷口等，皆有可能受到感染。

創傷弧菌感染的潛伏期介乎12小時至數天左右。若是長期病患受感染，尤其是肝病或酗酒人士、糖尿病、血色素沉着病和愛滋病患者，此細菌可引起原發性敗血病（血液感染），嚴重時足以致命。

醫生：按組織壞死跡象決定需否截肢

急症專科馮顯達醫生曾受訪稱，感染創傷弧菌早期與一般皮膚發炎不大分別，感染範圍處會疼痛、腫脹。維持約幾小時至大半日後便可急速惡化至皮膚瘀黑、出現水泡、潰爛等情況。進行手術治療時，醫生會按組織壞死跡象而決定是否需要截肢。預防創傷弧菌感染途徑：

如手上有傷口就盡量不要處理、接觸海產。

如家庭主婦必須在煮食時接觸海產，可戴上手套，並在接觸海產後盡快清潔雙手。

萬一被海產、魚類、貝殼類刺傷，都要徹底清潔雙手。

海產最好煮熟才進食，因為熱力可殺死創傷弧菌。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣