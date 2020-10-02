【新冠肺炎】尖沙咀酒吧涉逾時營業6人被捕　143人違限聚令遭票控

▲ 尖沙咀酒吧涉逾時營業6人被捕。

警察油尖警區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，今日（2日）凌晨約6時展開反罪案巡查行動，突擊搜查尖沙咀麼地道36號一間酒吧，拘捕6人包括酒吧負責人，涉違反餐飲業務規定逾時提供堂食。

行動中，警員拘捕一名姓施酒吧男負責人及5名酒吧職員，涉2男3女，年齡介乎19至47歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），在零時零分至4時49分提供堂食。被捕男女現正被扣留調查。



另外，143名酒吧顧客包括105名本地男子及38名本地女子，年齡介乎14歲至47歲，當中17人為未成年人，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

據了解，警員今晨4時許已在涉事酒吧外觀察，發現當時酒吧仍在營業提供堂食，其後作出拘捕和票控行動。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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責任編輯：陳子謙