【女性職場】資深公關感工作看不到前景　公餘發展個人興趣考牌成瑜伽導師

公關生涯不易為，特別在疫情籠罩下的今天，生意難做，壓力更是大得令人透不過氣。在如此工作和前景不明朗的環境下，在公關職場馳騁超過10年的Ashley，早已將工作和私人時間分配得妥妥當當，平衡身心就是今天職業女性必須要實踐的最大課題。

▲ 任職公關行業超過10年的Ashley，自言本地的公關行業愈來愈難做，有點看不到前景的感覺，壓力不少，所以更要懂得將工作和私人時間好好分配來釋放工作上的壓力。（攝影：湯炳強）

一身健康體態、擁有蜜糖色肌膚的Ashley是一位開朗女生，在法國讀書修讀政治和歷史系的她，從小就喜歡時裝，曾經嚮往在高級時裝品牌裏任職。

回港後，不經不覺在公關界打滾了逾10年，由早期任職法國公司的公關、到唱片公司外國唱片宣傳部工作，再到現在為不同品牌產品甚至KOL作推廣，Ashley自言這條公關路行得頗算順利，過程中認識和遇到的都是好人佔大多數，而在這一間公司一做就已經8年。

▲ 這陣子新冠疫情稍為緩和，工作隨即增加起來，Ashely說：「香港人都好像已經習慣了疫情，這陣子工作量增加了，絕對是一件好事。」（攝影：湯炳強）

現在的老闆對我很好，以前在工作時認識到她，她自己亦做過傳媒。我還記得當時因為身體不適而休息了好一段日子，及後她在facebook找到了我，收到她好一大段篇幅的電郵邀請我加入其公司。難得的是電郵內容並不是她要求我要做甚麼，而是希望我能夠在她的公司工作下一起成長，這一方面我是很感動的，不經不覺就做了8年﹗

▲ 公關工作愈來愈見艱難，因為今天的社會變得很快，幾乎每3個月市場環境就改變一次，因此更需要和客戶有足夠的溝通。（攝影：湯炳強）

不肯定的未來

當然，8年前香港的環境和現在有着很大的不同，就正如Ashley所說，當時社會興旺，每一位客戶的預算和經費都很足夠，相反現在經濟環境轉差了，特別是年初疫情的第一波影響下，工作時要和客戶需要有更多溝通，有點像要為她們做心理輔導似的，令她萌生和不肯定公關這一行業，是否有長遠發展的可能性。

很多客戶都將廣告和editorial混淆，往往拿去年所得到的（成績）和今年的相比，但可知道這一年社會史無前例地劇變。不少我往日認識的傳媒工作者突然離職，同時工作時亦要留意社會上一些政治敏感話題，在這個大氣候環境下，3個月已經可以來個變天，更顯得未來一點都不確定。 說到工作壓力不是沒有，但總算還可以應付，只是疫情鋪天蓋地而來，無論哪一個行業都受影響，因此，我更加覺得好趁工作環境還可以叫得穩定之下，大家同時要將自己的興趣發展，一方面可以減壓，另一方面在公餘後多放一點時間為自己作打算。

而Ashley的減價方法就是成為一位瑜伽導師和修讀一些修心的課程。

▲ Ashley指瑜伽是一項既可以修身、又可以修心的運動。（受訪者提供圖片）

▲ Ashley在公餘時間考取了瑜伽教練執照，既可以將自己的壓力釋放，同時可以指導學生，一舉兩得。（受訪者提供圖片）

做瑜伽導師減壓

兩三年前，工作壓力很大，加上身體出現問題，令工作時經常忍不住哭起來，於是扚起心肝去學習瑜伽，認真地花了4年時間考取了導師資格，難得的是朋友的studio又剛好需要瑜伽導師，於是毅然工作後執起教鞭，高峰期還一日教足4堂呢﹗」

▲ Ashley和丈夫喜歡一起遠足，丈夫亦為她拍攝不少照片，她笑言丈夫經常投訴要為她拍照，而不能專心享受郊遊的樂趣，不過圖中和她玩得起勁的是她男性好友。（受訪者提供圖片）

對Ashley而言，教授瑜伽是一個既可以「修身」，同時又可以「修心」放鬆自己的療程。經過瑜伽的洗禮，令她更加明白無論做甚麼事情，「鍾意」這兩個字更見重要，甚至勇於向老闆表示在找尋客戶時，都希望做一些自己喜歡的品牌，這樣做起事來更會努力，事半功倍。

在一切都變得不清晰的未來，只有握緊現在，抱着做喜歡的事情比一切來得更重要的心態，相信現在的Ashley最是清楚不過，同時亦是今天職場女性值得借鏡的地方。



記者：何偉雄