  • 28°C
香港時間 : 20201002日 (週五) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【柴犬追星】林景程林秀怡默契十足演鬥氣CP　King+Kirby合唱Twins《眼紅紅》【有片】

娛樂 17:31 2020/10/02

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

林秀怡和林景程雙雙接受TOPick邀請玩「你畫我猜」。（陳家瑩 攝）

TVB近日重播劇集《三個女人一個「因」》，劇中的歡喜冤家白狀（林景程飾）和利東伶（林秀怡飾）經常鬥氣甚有火花，成為不少觀眾喜愛的一對CP。

林秀怡和林景程這對喜感十足的CP接受TOPick《柴犬追星》邀請，與主持人Janice一同玩「你畫我猜」遊戲，二人更合唱Twins的經典歌曲《眼紅紅》。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【我要做業主】林秀怡男友夾大份首期兼做擔保　Kirby成功上車：慶幸男友家人也信任我

林景程和林秀怡一開始便互笠高帽，歌手出身的林景程說：「我本來對戲劇沒太大興趣，不過因初出道時經常看她演戲，看過其演出後發現原來演戲是可以這麼好看。」林秀怡則謂：「我當年第一個追的星就是《超級巨聲》的林景程了。」

在旁的Janice表示要測試二人的畫功和推理力：「既然兩位那麼欣賞對方，不如讓我們看看你們的合拍程度有多少吧。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

林秀怡和林景程齊齊接受挑戰玩「你畫我猜」遊戲，並於過程中一同回顧演藝路。林秀怡和林景程因拍攝《On Call 36小時》而相識，林秀怡畫了劇集的海報，更分享了二人當年的企位。林景程被要求畫林秀怡的男友阿政，其後獲她大讚畫得很似。

林秀怡和林景程的合拍程度爆燈，全部問題都答對了。

之後便是二人的K歌環節，這對「新Twins」組合重新演繹Twins的經典歌曲《眼紅紅》，向大家大放笑彈。

髮型（林秀怡）：kocher yau
場地：ULURU
記者：梁樂欣

相關文章

【疫市開店】林秀怡為一個原因開美容院　無懼疫市迎難而上：惟有頂硬上
18:08 2020/09/15
【疫市開店】林秀怡為一個原因開美容院　無懼疫市迎難而上：惟有頂硬上
【明星理財】林秀怡開美容院再做老闆娘　Kirby儲錢有法擁兩店兼成功上車
18:14 2020/09/27
【明星理財】林秀怡開美容院再做老闆娘　Kirby儲錢有法擁兩店兼成功上車
【殺手】林景程演戇直學徒有賴黎耀祥教導　兼任物理治療師體會苦與樂
16:54 2020/07/16
【殺手】林景程演戇直學徒有賴黎耀祥教導　兼任物理治療師體會苦與樂
林秀怡 林景程 綠葉 娛樂人物職業 演員 電視劇 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【林曉峰離婚】5年前早跟保險業巨子結緣　康子妮親回應跟疑似新歡關係
今日 10:32
【林曉峰離婚】5年前早跟保險業巨子結緣　康子妮親回應跟疑似新歡關係
【靚package】千億闊少劉鳴煒疑有新戀情　邂逅超蓮校友愛得火熱共賦同居
今日 12:58
【靚package】千億闊少劉鳴煒疑有新戀情　邂逅超蓮校友愛得火熱共賦同居
【釣金龜】女孩為嫁入豪門苦練3招成幸福靚媽　氹掂奶奶有車有樓存款夠用一世
10:00 2020/10/01
【釣金龜】女孩為嫁入豪門苦練3招成幸福靚媽　氹掂奶奶有車有樓存款夠用一世