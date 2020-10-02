【柴犬追星】林景程林秀怡默契十足演鬥氣CP　King+Kirby合唱Twins《眼紅紅》【有片】

▲ 林秀怡和林景程雙雙接受TOPick邀請玩「你畫我猜」。（陳家瑩 攝）

TVB近日重播劇集《三個女人一個「因」》，劇中的歡喜冤家白狀（林景程飾）和利東伶（林秀怡飾）經常鬥氣甚有火花，成為不少觀眾喜愛的一對CP。

林秀怡和林景程這對喜感十足的CP接受TOPick《柴犬追星》邀請，與主持人Janice一同玩「你畫我猜」遊戲，二人更合唱Twins的經典歌曲《眼紅紅》。

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林景程和林秀怡一開始便互笠高帽，歌手出身的林景程說：「我本來對戲劇沒太大興趣，不過因初出道時經常看她演戲，看過其演出後發現原來演戲是可以這麼好看。」林秀怡則謂：「我當年第一個追的星就是《超級巨聲》的林景程了。」

在旁的Janice表示要測試二人的畫功和推理力：「既然兩位那麼欣賞對方，不如讓我們看看你們的合拍程度有多少吧。」

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林秀怡和林景程齊齊接受挑戰玩「你畫我猜」遊戲，並於過程中一同回顧演藝路。林秀怡和林景程因拍攝《On Call 36小時》而相識，林秀怡畫了劇集的海報，更分享了二人當年的企位。林景程被要求畫林秀怡的男友阿政，其後獲她大讚畫得很似。

林秀怡和林景程的合拍程度爆燈，全部問題都答對了。

之後便是二人的K歌環節，這對「新Twins」組合重新演繹Twins的經典歌曲《眼紅紅》，向大家大放笑彈。

髮型（林秀怡）：kocher yau

場地：ULURU

記者：梁樂欣