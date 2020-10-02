【酒店優惠】香港W酒店中菜+ Bobbi Brown推蟲草宴　每位888元起回贈彩粧產品

▲ W酒店中菜 X Bobbi Brown 推出「光澤美肌活力蟲草」饕宴餐單。(酒店提供)

近大半年有不少酒店聯乘各大化粧品牌合作推出下午茶，香港W酒店都不例外。但今次酒店玩新意，特意於星宴中餐廳和美粧護膚品牌Bobbi Brown聯乘推出「光澤美肌活力蟲草」饕宴餐單，以Bobbi Brown皇牌蟲草修護精華粉底液中的珍貴養生食材——蟲草作為創作靈感，由總廚陳忠秋師傅炮製滋補養顏4道菜特色饕宴。

品牌這款蟲草修護精華粉底液，融入珍貴罕有的冬蟲夏草及多種萃取精華，煥活肌膚能量，讓肌膚綻放出極致透亮的耀眼光芒。即日起至11月30日，大家便可於星宴中餐廳細味這款獨家限定套餐。

陳總廚設計的4道菜分別有蟲草佛跳牆燉湯、青蘋果芥末和牛粒/荔枝柴炭香燒雞、蝦仁荷葉飯/黑松露醬雜菌炆伊麵，以及楊枝甘露配柚子蜜脆奶，每位$888（需加一），午市及晚市供應，至少一天前預訂。

▲ 蟲草佛跳牆燉湯以多款名貴上乘食材燉製而成。（酒店提供圖片）

陳師傅重點提到蟲草佛跳牆燉湯，蟲草擁有消炎及抗氧化等多重功效，男女合用。此湯以多款名貴上乘食材如蟲草、鮑魚、花膠、海蔘及花菇入饌，燉製數小時而成，每口都能嘗到濃而不俗的甘甜精華。

補身後，大家還可免費獲得Bobbi Brown唇膏乙枝，以及於專門店免費體驗彩粧服務優惠券乙張，體驗皇牌蟲草修護精華粉底液及其他彩妝產品，價值超過$450。

查詢或預訂：3717 2848

撰文：郭秀芳