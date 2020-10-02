【餅印父女】49歲凍齡靚媽朱茵呻黃貫中不懂教女　氹女睡覺靠手機遊戲玩到眼攰【多圖】

▲ 朱茵在《想想辦法吧！爸爸》直指黃貫中不懂教女，對女兒完全沒有辦法。

自從內地親子真人騷《爸爸去哪兒》爆紅之後，愈來愈多同類節目開拍，吸引不少中港星爸媽收天價讓子女拍攝「賺人仔」。一直對女兒黃鶯十分保護的女神朱茵和黃貫中（Paul），2018年亦首次參與《想想辦法吧！爸爸》，惟「限童令」等政策令節目播映無期。昨日（1日）朱茵終在IG微博貼出父女照宣布節目「出土」，可見兩父女如同餅印一樣！

▲ 朱茵分享最新的一家三口合照。（IG圖片）

《想想辦法吧！爸爸》由5位星爸帶著子女去旅行，香港代表除了56歲黃貫中與現年8歲的黃鶯之外，還有洪天明和2子洪大仁、洪竟琋。

快將49歲的朱茵和Paul一直對女兒十分保護，據悉該節目有多達千萬人仔酬勞，才打動他們破例一家三口亮相，令網民驚覺黃鶯的樣貌似足Paul，心痛黃鶯遺傳不到朱茵的美貌，大嘆Paul的基因太強大，希望女兒將來會愈來愈靚。

▲ 《想想辦法吧！爸爸》終於在海外上線播映。

朱茵與另外5位星媽包括洪天明老婆周家蔚，都有組團外遊，5位星爸負責帶子女長途跋涉搵媽媽。在旅程中需跨越多個地區及經歷不同氣候，考驗一眾星爸湊小孩能力。

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受「限童令」影響延播2年

近日《想想辦法吧！爸爸》終於在海外上線播放，朱茵在IG及微博上載節目花絮相並發文說︰

寶貝女兒跟我說︰『想跟媽媽去旅行』我說︰『媽媽在拍戲還不能去』但我們可以看《想想辦法吧爸爸！》節目上線了！我們一家人可以隔着屏幕見面。

▲ 朱茵和Paul不時帶女兒去迪士尼玩。（微博圖片）

拍攝當日黃鶯在機場不捨得與媽媽分開，攬實媽媽爆喊，連朱茵也忍不住跪地抱著女兒哭成淚人，Paul見狀也緊抱她們。

▲ 拍攝當日，兩母女非常不捨。（微博圖片）

媽媽值9分 爸爸得1分

黃鶯自小對媽媽特別黐身，相信與Paul不懂與女兒相處有關。朱茵在節目預告片中讚揚女兒乖巧聽話，但在女兒心目中，爸爸與媽媽的分數比例應是1比9。朱茵更直言Paul完全不懂教女，對女兒沒有辦法，當她想去沖涼，叫丈夫為女兒講故事，常常被女兒拒絕「踢他出去」。

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黃貫中3個氹女睡覺法

Paul分享自己的3個氹女睡覺大法，跟她講故事時，講到興奮位就讓她運動放電，其次午睡不能睡太久，第三就出動「電子奶嘴」。

給她一個電話打遊戲，打到她眼睛累，否則她晚上怎樣也不會睡。要她睡覺，她會裝睡覺；叫她起床，她就越是把棉被捲起自己，孩子真的不好湊，我覺得現在的孩子都被寵壞了。

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女兒最怕爸爸發脾氣

拍攝時只有6歲的黃鶯亦說，最不喜歡爸爸忟憎發脾氣，「爸爸會整天咬我的腳。」

不過Paul都有柔情爸爸一面，朱茵在片中問女兒菠蘿是甚麼顏色，黃鶯答黃色，但Paul就搞Gag說是黑色，因普通話說「黑鳯梨」，發音似「喜歡你」，之後Paul提起結他唱出《喜歡你》，冧爆兩母女。

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責任編輯︰林綺玲