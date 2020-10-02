【乳癌關注月】癌症基金會粉紅革命20周年　10月推出多項慈善購物活動

為響應國際乳癌關注月，香港癌症基金每年10月均會舉辦的癌症基金會粉紅革命。今年活動舉行20周年，基金會亦會繼續舉辦一連串乳癌教育及宣傳活動，而粉紅慈善購物活動更有多個不同類型的粉紅贊助商支持，包括AXA安盛、PizzaExpress、象印、city'super、ECCO等品牌，提供一系列粉紅商品及服務，當中香港本地品牌May 16亦人手製作粉紅色口罩，讓公眾可藉著購物來表達對乳癌患者之支持！

▲ 象印粉紅香港特別版售價由$189至$999，即日至12月31日開售。(機構提供)

象印今年推出3款香港特別版產品，包括「粉紅香港特別版」0.5L黑厚釜小電飯煲，小巧機身完美融入生活空間，以及兩款0.35L粉紅燜燒杯，配有可愛日本元素的圖案。另外亦再度推出受歡迎的「櫻花特別版」不銹鋼保溫系列產品，發放粉紅治癒力。

▲ 粉紅嘗味廚藝班12月開班，詳情11月於www.superlifecultureclub.com.hk公布，費用每人$550。（機構提供圖片）

city'super推出「粉紅嘗味廚藝班」，由專業廚師教授製作色香味俱全的粉紅大餐，可以與三五知己一同增進廚藝。同時大家亦可以$98購買限量版「city'super啞粉紅色保溫袋」，淺粉紅色調配上簡約設計。



▲ CALVIN KLEIN UNDERWEAR內衣收納袋，推廣日期由即日至2021年3月31日。（機構提供圖片）

CALVIN KLEIN UNDERWEAR為「癌症基金會粉紅革命」設計了粉紅色為主調的「特別版內衣收納袋」，採用防水優質尼龍物料，防止內衣被壓至變形，將女士們最親密接觸的內衣收納得妥妥當當。凡到CALVIN KLEIN UNDERWEAR店購物，即可用優惠價$80換購。

▲ Her own words粉紅内衣，部分收益將捐予「癌症基金會粉紅革命」。（機構提供圖片）

原創內衣品牌Her own words強調真正舒適的內衣，並不需要矯形和壓迫身體，而是作支撐和承托，並為女性帶來「無束、無壓、無縫」的全天無感穿着體驗。10月份於Her own words店内或網店精選粉紅内衣，部分收益將捐予「癌症基金會粉紅革命」。

記者：李越樺

