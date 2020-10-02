  • 30°C
香港時間 : 20201002日 (五) 15:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【乳癌關注月】癌症基金會粉紅革命20周年　10月推出多項慈善購物活動

休閒 13:32 2020/10/02

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

為響應國際乳癌關注月，香港癌症基金每年10月均會舉辦的癌症基金會粉紅革命。今年活動舉行20周年，基金會亦會繼續舉辦一連串乳癌教育及宣傳活動，而粉紅慈善購物活動更有多個不同類型的粉紅贊助商支持，包括AXA安盛、PizzaExpress、象印、city'super、ECCO等品牌，提供一系列粉紅商品及服務，當中香港本地品牌May 16亦人手製作粉紅色口罩，讓公眾可藉著購物來表達對乳癌患者之支持！

象印粉紅香港特別版售價由$189至$999，即日至12月31日開售。(機構提供)

象印今年推出3款香港特別版產品，包括「粉紅香港特別版」0.5L黑厚釜小電飯煲，小巧機身完美融入生活空間，以及兩款0.35L粉紅燜燒杯，配有可愛日本元素的圖案。另外亦再度推出受歡迎的「櫻花特別版」不銹鋼保溫系列產品，發放粉紅治癒力。

粉紅嘗味廚藝班12月開班，詳情11月於www.superlifecultureclub.com.hk公布，費用每人$550。（機構提供圖片）

city'super推出「粉紅嘗味廚藝班」，由專業廚師教授製作色香味俱全的粉紅大餐，可以與三五知己一同增進廚藝。同時大家亦可以$98購買限量版「city'super啞粉紅色保溫袋」，淺粉紅色調配上簡約設計。
 

CALVIN KLEIN UNDERWEAR內衣收納袋，推廣日期由即日至2021年3月31日。（機構提供圖片）

CALVIN KLEIN UNDERWEAR為「癌症基金會粉紅革命」設計了粉紅色為主調的「特別版內衣收納袋」，採用防水優質尼龍物料，防止內衣被壓至變形，將女士們最親密接觸的內衣收納得妥妥當當。凡到CALVIN KLEIN UNDERWEAR店購物，即可用優惠價$80換購。

Her own words粉紅内衣，部分收益將捐予「癌症基金會粉紅革命」。（機構提供圖片）

原創內衣品牌Her own words強調真正舒適的內衣，並不需要矯形和壓迫身體，而是作支撐和承托，並為女性帶來「無束、無壓、無縫」的全天無感穿着體驗。10月份於Her own words店内或網店精選粉紅内衣，部分收益將捐予「癌症基金會粉紅革命」。

記者：李越樺
 

相關文章

【抗癌勇士】41歲工作狂港媽患惡性乳癌　頓悟公餘要有Me Time兼學Hea
16:57 2020/09/30
【抗癌勇士】41歲工作狂港媽患惡性乳癌　頓悟公餘要有Me Time兼學Hea
【抗癌食療】乳癌病人化療後胃口不佳體重一周跌10磅　養和醫院營養師設計3款食療補充營養所需
13:50 2020/09/30
【抗癌食療】乳癌病人化療後胃口不佳體重一周跌10磅　養和醫院營養師設計3款食療補充營養所需
【第3號女性癌症殺手】乳癌及早發現增存活率　2D乳房X光造影+超聲波掃描診斷準確度達95%
11:11 2020/09/24
【第3號女性癌症殺手】乳癌及早發現增存活率　2D乳房X光造影+超聲波掃描診斷準確度達95%
基金 癌症 品牌 安盛 香港 產品 乳癌

最高瀏覽

【林曉峰離婚】回復單身康子妮疑結識高薪男友　走出婚變陰霾與保險業巨子交往
11:13 2020/10/01
【林曉峰離婚】回復單身康子妮疑結識高薪男友　走出婚變陰霾與保險業巨子交往
【看護虐老】外籍看護公園虐老大力扯頭髮　家屬：仍在適應磨合期不追究
12:27 2020/10/01
【看護虐老】外籍看護公園虐老大力扯頭髮　家屬：仍在適應磨合期不追究
【釣金龜】女孩為嫁入豪門苦練3招成幸福靚媽　氹掂奶奶有車有樓存款夠用一世
10:00 2020/10/01
【釣金龜】女孩為嫁入豪門苦練3招成幸福靚媽　氹掂奶奶有車有樓存款夠用一世