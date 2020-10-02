【夫妻放閃】楊怡羅仲謙慶祝結婚4週年 新手靚媽：感謝緣份讓我們遇見彼此
娛樂 13:10 2020/10/02
今日（10月2日）為楊怡和羅仲謙結婚4週年的紀念日，是女兒「小珍珠」羅翊心（Hera）的出生後首個結婚週年紀念日，新手媽媽楊怡今日在個人社交媒體分享「愛的宣言」。
楊怡在IG發文：「2017年的今天，我們身處布拉格，渡過了第一個結婚週年❤️2020年的今天，你有你的工作，我有我忙碌(湊女)🤣，雖然平淡，但卻充實⋯⋯感謝緣份讓我們遇見彼此 @lawhimmm，結婚週年快樂。」
並標籤「4thanniversary」、「絲婚」和「相知相惜」。
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羅仲謙與楊怡這對姊弟戀於2016年宣佈修成正果。有女萬事足的楊怡和羅仲謙不時在IG分享「小珍珠」的最新狀況。
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即使孩子出生，羅仲謙對太太楊怡依然浪漫。較早前楊怡生日正日，羅仲謙為太太準備蛋糕和99朵粉紅色玫瑰，楊怡寫道：「謝謝老公為我準備的花和蛋糕，第一年和珍珠一起慶祝生日，寶貝最奮的應該是看到美味的蛋糕吧！」
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撰文 : TOPick柴犬出動