【90後創業】90後大學生棄化學工作開餐廳圓夢　疫情生意急挫積極增收入只為出糧給員工

26歲的鄭紫欣（Kobe）是大學化學系畢業生，但畢業後卻放棄本科工作做廚師，隨後在西環開設歐陸餐廳，好不容易捱到由虧轉盈，卻因疫情來襲令生意急挫，她緊急想盡辦法提升生意額，只為着可出糧給員工，更堅持不裁員及不放無薪假，希望大家一同度難關。

Kobe的慈心，全因她也受過不少人的恩惠︰主動替她洗碗的鄰店老闆、送上止鼻敏感藥的熟客……

聽說充滿正能量的人，總會遇到很多好人好事，現在我終於相信。

▲ 以為Kobe（圖左）是全餐廳年紀最細的，原來還有這位接近二十歲的女廚阿Lam（圖右），大家年輕人合作更得心應手。(湯炳強攝)

樣子清秀、舉止優雅的Kobe，如果不是穿上廚師服，還以為她是一位OL。其實她真的跟一般廚師不同，3年前大學畢業，同學都搵有關化學的本科職業，如在化驗所工作、化學科老師或政府工，但她卻偏偏想當廚師，但又擔心是否適合，Kobe說：「我很喜歡煮嘢食，大學讀書時期更在餐廳做兼職廚師。」於是她跟一位大學教授說起「我的自願」，教授便說︰「你未試過，又怎知自己是否適合做廚師呢？」就是一句話，Kobe便立即由兼職廚師轉為全職。

不過這時卻又遇到家人的反對聲音，「屋企人話辛辛苦苦供我完成大學後，卻放棄專業做廚師，覺得十分浪費。」但性格倔強的Kobe還是決定向自己的理想邁進。



大學生身份被留難

但初踏入職場，卻並不平坦，皆因大學生身份被處處留難，「我當時上司很不客氣說︰『大學生做甚麼廚房呢？』當我在工作上遇到問題請教他時，他又會說︰『大學生應該甚麼都識，不用我教啦！」Kobe自言當師傅心情好，就會教她一兩招，否則她惟有從旁偷師。

▲ 餐廳地方不大，約坐16人，但氣氛寧靜，是不少西環街坊的食堂。（湯炳強攝）

在做廚師的9個月，除了在廚房實戰外，Kobe還不斷閱讀大量烹飪書籍，廚技進步不少，當時亦曾想報讀廚藝學校課程，但某天她路經西營盤高街發現有一間吉舖，租金實惠，於是她心思思想開一間餐廳，「當時我24歲，如果讀書要大約兩至三年，讀完已是27歲，但一般香港廚師入行都是十幾歲，我怕讀書回來再投身飲食業，年絕已不輕，競爭力大減。」



Kobe也計算過，如果報讀藍帶的話，學費連生活費便要幾十萬元，「其實做飲食業最着重經驗，不如用這筆錢開舖更實際，直接實踐去做。」於是Kobe便在2018年開設了Off Town Kitchen歐陸餐廳。

一腳踢日做18小時

但要實踐夢想，又談為容易呢？「當時為慳錢沒有請員工，只有我一個人做，廚師樓面清潔買貨甚至洗廁所都是我。每日我早上9時返到餐廳，每晚做到凌晨2時才回家，日日踩足18小時。」Kobe自言因年輕，體力上仍可支持得到，但在精神上卻感到十分迷惘，「當時生意好差，試過最差一天只有二百元營業額，但我又找不到餐廳究竟出現甚麼問題，這時期是最難捱的。」



幸好餐廳慢慢累積口碑，生意也稍為好轉，但問題又來了，因全店只有Kobe一腳踢，故應接不暇，「每天午市過後，二時起我便開始洗碗，一直洗到五時，接着便要準備晚市六時開舖。」當時附近一間食店老闆娘見到這情況，便主動幫助洗碗及掃地，減輕Kobe的工作量，「可能大家都是女仔，佢話我好慘便過來幫手。」

▲ 海鹽菠蘿焗新鮮波士頓龍蝦跟沙律（328元）︰Kobe把新鮮菠蘿焗香，熱力會增加甜度，再把果肉打爛伴以龍蝦一起食，酸咪咪的菠蘿能帶起龍蝦的鮮味，十分吸引。（湯炳強攝）

疫情推折扣優惠

後來因租約期滿，Kobe便把餐廳搬往對面街，於去年底再重新開業，生意更十分理想，還終於出現微利，她便開始請長工幫手應付繁忙的工作。但一場新冠病肺炎，便令生意急挫，「3、4月期間影響最大，試過全日只得四百元生意，當時我雖然很驚，但一想到我有員工要養，便立即振作起來。」

她說從沒想過裁員，也不用放無薪假，「員工個個都要養家，如果沒有收入會很大影響。」於是她便推出多款飲食優惠，包括7折埋單及送飲品，希望做到薄利多銷。

優惠一出生意即有好轉，Kobe說︰「餓你不死，卻食你不飽，但其實只要出到糧俾員工，我已經很滿足，反而自己就沒有糧出。」

▲ 法國羅西尼牛扒（408元/8安士）︰牛扒伴以法國傳統的Madeira 汁醬（紅蘿蔔、雜香草及酒等造成），香氣十足，還伴以鵝肝一起食，十分滋味。（湯炳強攝）

雖然疫情下自己零收入，但Kobe仍很堅持做好餐廳食物出品，包括用上優質食材，如貴價的法國鵝肝、以肉質嫩滑見稱的日本水飼豬等等；還有所有麵包、意粉都堅持是自家製，以及只要食客要求，便會tailor made 一些特別菜式，故此贏盡街坊的歡心。

「我記得有次我鼻敏感發作，有個熟客立即到附近藥房買敏感藥給我，我真的很窩心。」小店，就有這股人情味。

撰文：招美寶