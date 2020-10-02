【食用安全】女子進食放雪櫃3日春卷疑食物中毒亡　7種食物翻叮或致中毒

▲ 一名女子進食放在雪櫃3日的春卷後，疑食物中毒身亡。

進食隔夜餸菜可致中毒！泰國邦普里縣（Bang Phli）一名40歲女子進食放在雪櫃3日的春卷後，出現嚴重肚痛及腹瀉症狀，待在洗手間許久也不出來，其丈夫開門發現，妻子昏迷，送院搶救無效，疑食物中毒導致身亡。

綜合泰國媒體報道，該名女子於上周五（9月25日）於超級市場購買春卷後，放進雪櫃保存，3日後取出來翻熱食用。惟進食後，該女子嚴重肚痛及腹瀉，於洗手間待了一個多小時，其丈夫見妻子遲遲不出來，故敲門查問，但沒有人回應。丈夫開門後發現，妻子坐在馬桶上，身體傾側，地上佈滿嘔吐物。丈夫立即進行急救，惟妻子毫無反應，遂送院救治，惜返魂乏術。據指初步懷疑死亡原因是食物中毒引發，需驗屍作進一步確定。

7種食物不宜翻叮

據英國食品標準局（Food Standards Agency）的建議，以下有7種食物不宜用來「翻叮」：

1. 米飯：米飯是常見的隔夜食物，其實加熱不是問題，只是此前的儲存方式錯誤，分分鐘可引致食物中毒。未煮熟的生米本身含有可引致食物中毒的細菌孢子，煮熟後仍然生存，若之後米飯留在室溫，孢子會急速繁殖，並製造毒素，可引致嘔吐或腹瀉，即使翻熱後亦不能消除這些孢子。

2. 芹菜：芹菜含有硝酸鹽，若將之翻熱第二次，熱能可把硝酸鹽轉化成有毒物質。

3. 菠菜：菠菜與芹菜同樣含有硝酸鹽，加熱後隨時可以致癌。

4. 蘑菇：煮熟後的蘑菇宜立即食用，且翻熱後當中的蛋白質會變質，可引致肚痛。

5. 馬鈴薯：薯仔煮熟後留在室溫放涼，又不放入雪櫃的話，這種環境可令肉毒桿菌繁殖，翻熱後更會令這種細菌進一步滋生。

6. 雞肉：將雪藏後的冰冷雞肉第二次加熱，其蛋白質成分會出現變化，可引起消化問題。

7. 紅菜頭：含有豐富的硝酸鹽，翻熱後可引致肚痛。

翻叮食物還有兩個注意事項，就是需確保食物完全加熱，亦不要將食物翻熱超過一次。

同場加映：各類蔬菜的硝酸鹽含量、各類剩菜可以存雪櫃時間↓

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處理食物常見4大謬誤

前中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀曾表示，很多市民儲存食物時都出常見謬誤，例如經常在飯後沒時即時將需要留起的餸菜放入雪櫃，而急凍食物的解凍過程過長，也增加細菌滋生的風險。常見4大謬誤如下：

1. 餸菜放涼後放入雪櫃：在食物放在室溫的時間過長，例如長於1至2小時就有機會滋生細菌，如果真是需要留起餸菜，應該盡快放入雪櫃。

2. 蛋、菇類、海鮮、菜當隔夜餸：不建議作為隔夜餸菜，因為此類食物容易滋生細菌

3. 利用電飯煲保暖翻熱：從雪櫃中取出的熟食要徹底翻熱才可進食，避免只利用電飯煲的保暖功能翻熱，未必足夠80度的熱力。

4. 解凍時間過長：急凍的食物應該在之前一晚放於攝氏4度的雪櫃格解凍，不建議從冰格取出後置於室溫解凍或者放在水中解凍，會令解凍過程中增加細菌感染風險。

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責任編輯：羅嘉欣