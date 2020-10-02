【另類彩蛋】港媽葵盛街市買雞蛋中「彩蛋」　烚4隻蛋俾女兒食3隻呈灰紅色【附專家解說】

▲ 一名港媽在街市購入異常的雞蛋，烚了4隻當中有3隻剝了蛋殼出現一撻撻紅色、灰色。

雞蛋變壞變臭間中都會遇到，可是近日有一名港媽發現「壞蛋」很異常，烚了4隻雞蛋準備給女兒當早餐食，當中3隻剝了蛋殼竟然出現一撻撻紅色、灰色。港媽感到驚慌，在網絡社交平台發帖查問網友有否遇過相關情況。

港媽街市購入壞蛋

該名港媽昨日（1日）在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發帖，附有多張剛烚好剝殼的雞蛋照片，見3隻雞蛋的蛋白表層不是正常所見的滑溜白色，而是有一撻撻紅色、灰綠色，另有一隻是正常的烚蛋。這些雞蛋是前一天才買的，翌日就煮來吃。

琴日買咗排雞蛋，今朝想煮比小朋友食，點知4隻雞蛋有3隻咁樣……好恐怖，依家啲雞蛋掉晒，果排蛋未煮都唔敢要。

▲ 一名港媽在街市購入雞蛋，烚了4隻，剝殼發現當中3隻顏色紅紅灰灰。（圖片︰巴打絲打 Facebook Club）

該名港媽指出雞蛋在葵盛東村街市購入，平時都有一直購買，之前的雞蛋未曾出現異常，只是今次才這樣，有感不是店舖問題，只屬個別事件。問及有否網民試過雞蛋出現這樣的情況。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

網民指雞蛋或授精發霉

網民看到有關紅紅灰灰的雞蛋很震驚，有人笑稱還以為是小朋友正在畫復活蛋，有不少人指這是「通常在片尾才有的……彩蛋」，另有指它們有機會是假蛋，未見過彩色雞蛋。

另有網民指可能是雞蛋授了精或發霉，指出自己曾買過類似的壞蛋。譬如︰「我都試過成排蛋12隻，得3至4隻正常，我攞咗落去叫佢（店員）換過比我」和「之前係佳X都試過……成排唔食加唔再買」。

大家一起討論如何選購雞蛋，部分網民建議買超市雪住的蛋，有感街邊或街市太熱，那些雞蛋易變壞，故此從前在街市買蛋才需要照燈檢查。

專家︰母雞健康可能有問題

TOPick記者向香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士查問，問及該港媽網民所購入雞蛋的問題，方博士指出有關雞蛋看起來異常，很大可能是母雞的健康本身有問題 ，不應該出售有關雞蛋，它們無法食用，宜將雞蛋全部棄掉。

防止雞蛋變壞方面，方麗影博士指出，雞蛋最理想保存在攝氏4度至10度，確保雞蛋避免陽光照射，及放於陰涼乾爽的環境。此外，擺放雞蛋時宜把蛋尖向下，因為雞蛋氣囊大小與其新鮮程度有關係，雞蛋較圓一端有氣囊，當蛋尖向下，氣室則向上，雞蛋會處於最自然狀態。相反，蛋尖向上會影響保護膜，令雞蛋較易變質。

有人會把雞蛋放進雪櫃前會用水清洗，這做法不當，蛋殼上約有6,000至10,000個小孔，亦有一層「表層膜」，能阻止蛋殼上的細菌滲進蛋內。清洗蛋殼後，反而有利微生物進入蛋內，加上殘留蛋殼表面的水分，也可能助蛋殼上的細菌生存。方麗影博士稱，若蛋殼上有雞糞、雞毛等污染物，可用乾布或紙巾抹走。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者︰顏紫燕