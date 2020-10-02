【新冠肺炎】亞馬遜美國逾1.9萬員工確診　聲稱比預期人數低

▲ 美國電商平台亞馬遜（Amazon）首次公布員工染疫的數據，由3月1日至9月19日止，全美錄逾1.98萬名前線員工確診感染新冠病毒。（AFP圖片）

美國總統特朗普今午在Twitter發帖，稱自己與妻子確診新型冠狀病毒，目前正接受隔離。事實上，不少前線工作人員疫下一直緊守崗位，但背後到底冒着多高風險，未必人人都知。

美國電商平台亞馬遜（Amazon）首次公布員工染疫的數據，由3月1日至9月19日止，全美錄逾1.98萬名前線員工確診感染新冠病毒。雖然感染率低於美國整體水平，但有倉庫員工早已入稟當地法院，不滿亞馬遜的工作條件，增加他們和家人的感染風險。

亞馬遜周四（1日）表示，該企與旗下零售業務Whole Foods，在美國共聘用137.2萬名前線員工，而今年累計有19816名員工確診，比率僅佔整體員工人數1.44%。若參考美國整體感染率去評估，此感染數據比預期的33952人，低了42%。

亞馬遜又指，為確保員工健康，每天均提供新冠病毒檢測，預料到11月，650個站點有望每天完成50000次測試。

是次亞馬遜之所以公布員工染疫數據，是因當地勞工團體一直批評亞馬遜漠視員工福利，將員工健康曝於風險之中。早在今年6月，亞馬遜就有3名倉庫員工，在紐約向該企提出訴訟，指工作環境不安全，使員工在配送中心染疫，而且還鼓勵員工繼續上班，亦未有消毒工作場所。

亞馬遜當時反駁，公司在疫情相關的措施上，投資多達40億美元（約310億港元），並持續為員工檢測體溫，提供口罩、手套、加強清潔及消毒、增加薪酬和福利等；而正接受隔離或已確診染疫的員工，將獲兩周有薪假期。

責任編輯：姚慧儀