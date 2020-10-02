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【開心速遞】何綺雲中秋節不忘餵流浪貓　《愛回家》「Ma姐」因毛孩跟家人團圓

娛樂 15:11 2020/10/02

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

何綺雲中秋不忘流浪貓。

《愛·回家之開心速遞》「Ma姐」何綺雲，現實中極有愛心，已當了貓義工10年。中秋佳節，「Ma姐」何綺雲仍不忘餵飼流浪貓，確保毛孩溫飽，非常有愛心。

【開心速遞】「Ma姐」何綺雲當貓義工受傷仍不言棄　視貓咪為朋友：了解流浪貓是種緣分

愛心爆棚

何綺雲在IG分享自己中秋節餵流浪貓的影片配文：「陪我賞月都係佢地😂😂😂」，並標籤「流浪貓」、「風雨不改的節目」和「中秋節快樂🌙」。

不少網民祝福何綺雲中秋節快樂，並笑言流浪貓在中秋節加餸。

何綺雲有10年照顧流浪貓經驗。（陳智良 攝）

有10年貓義工經驗的何綺雲，早前接受TOPick訪問時表示，要有決心才開始餵流浪貓，因為開始了便不能停止，也要確保流浪貓吃完才可離開。

她指因為留下飼料污染環境，會帶給流浪貓很多被人追究的問題，故她會十分小心。

【開心速遞】何綺雲為入行與父母決裂10年　流浪貓令「Ma姐」真正愛回家

靠貓咪挽回親情

曾擔任模特兒的何綺雲，因追求演員夢而放棄模特兒的穩定收入，入讀TVB第17期訓練班，這個決定遭到父母大力反對。

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但何綺雲堅持己見，因此和父母陷入「冷戰」，入行首十年，何綺雲甚少與家人聯絡。後來，何綺雲將一隻流浪貓寄養在父母家，為何綺雲和父母破冰。

現時何爸爸更會稱貓咪為「心肝寶貝」，問到何綺雲爸爸有沒有同樣稱女兒「心肝寶貝」時，何綺雲斬釘截鐵道：「從來沒有！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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