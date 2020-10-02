【勞氣過度】教小三兒子做功課屢教不懂　45歲爸爸太勞氣激到急性心肌梗塞入院

▲ 爸爸教小三兒子做功課教極唔識，太勞氣當場胸口絞痛暈倒。

不少父母都會有教不會孩子做功課的情況，日前內地就有一名爸爸在教小三兒子做功課時，因為兒子教極唔識而感到「激氣」，結果導致心絞痛甚至暈倒。經醫生診斷，該名爸爸患上突發心肌梗塞。

綜合內媒報道，上星期深圳一名45歲劉爸爸在教小三的兒子做功課，但兒子有嚴重拖延症不太願意做功課，加上平日上堂不認真，導致做功課時什麼都不懂，讓暴怒中的爸爸忍不住大吼。結果爸爸忽然覺得胸口絞痛、呼吸困難，便請求妻子接力教兒子，自己在旁邊休息。

不過過了一會兒，兒子仍然不懂，坐在一旁休息的爸爸忍不住想上前再教導兒子，豈料他站起來的瞬間胸口絞痛，突然眼前一黑暈倒。

雖然之後在家休息，但他仍覺得身體不適，於是後來到醫院就診。結果剛到急症室幾分鐘，他就暈倒在地，上肢抽搐、雙眼上翻、口吐白沫、小便失禁，持續了約5分鐘。

經急救後，劉爸爸恢復意識。經檢查後，深圳市第三人民醫院心內科主任高虹表示劉爸爸患上急性心肌梗塞。

高醫生指出，由於劉爸爸情緒不斷累積，加上工作壓力，家中情緒爆發和兒子之間的一些小衝突，讓他在教孩子做功課的10多日時間，持續出現胸悶、胸痛情況。

另外，醫生表示劉爸爸沒有高血壓、糖尿病、冠心病病史，所以這次是因「激氣」導致突發心肌梗塞，激動的情緒可使心絞痛，急性心肌梗塞的風險增加2-3倍。

如果長期處於急躁、憤怒的狀態，會增加心臟負荷，使心肌耗氧量增加，引起心肌缺血，還能使冠脈痙攣，產生胸悶、劇烈的心絞痛，導致心梗的發生。

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責任編輯：羅嘉欣