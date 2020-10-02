【靚package】筍盤劉鳴煒鍾情平民港女　新歡Joyce具生意頭腦23歲已創業

▲ 劉鳴煒女友具生意頭腦。

「靚package」劉鳴煒被爆有新戀情，今日有報導指，劉鳴煒5年前在港台節目《我係乜乜乜》，跟平民女子Joyce結緣，近日二人愛得火熱，並發展至同居關係。雖然女友Joyce非富家女出身，但也很具上進心，年紀輕輕已創業，跟男友同具生意頭腦。

劉鳴煒自去年跟主播女友趙慧奈分手，有指近日戀上細自己十年的90後簡雪忻（Joyce）。

▲ 劉鳴煒一向表現親民。（取自IG）

【靚package】千億闊少劉鳴煒疑有新戀情 邂逅超蓮校友愛得火熱共賦同居

二人結緣始自5年前劉鳴煒跟游學修曾任港台節目《我係乜乜乜》任嘉賓，節目中由一眾港女選出心目中的男神，當時Joyce就揀了劉鳴煒，並解釋：「選男神純粹是看樣子，我比較喜歡他的樣子。」

但有指Joyce當時已跟劉鳴煒交換了聯絡，不過其時男方正跟主播趙慧奈發展，故未有後續。

▲ 5年前跟Joyce（左二）在節目中結緣。（影片截圖）

劉鳴煒回復單身後，或發現Joyce同樣熱愛爬山滑雪等戶外運動，故二人關係突飛猛進，有傳Joyce數月前已入住劉鳴煒的豪宅。

現年約30歲的Joyce，雖非出身於富裕家庭，不過亦十分上進，她於名校瑪利諾畢業，09年到英國升學，她考入隸屬倫敦大學旗下的皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London），也是莫文蔚、何超蓮及莊梅岩的師妹。

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跟劉鳴煒志趣相投

Joyce修讀金融經濟，2012年以First Class Honours畢業後回港，23歲跟朋友一同創立租用閒置汽車平台「Carshare」。

她曾接受訪問表示，自小對電子商貿平台感興趣，英國畢業後，認識有相同理念的朋友，並看準香港的「共享經濟」有潛力，便決心創業。

▲ 劉鳴煒被揭新戀情。（經濟日報圖片）

據知當年Joyce跟友人共投資了400萬，用了一年半時間便回本，相當有實力。

而本身有「靚package」的劉鳴煒自首段婚失敗，先後曾跟金融之花奚倩雯、主播趙慧奈等傳戀情，有指他對平民女生情有獨情，愛情方面也十分貼地。