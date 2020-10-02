【新冠肺炎】不少市民於本地酒店「staycation」　陳肇始指疫情未完全穩定促勿鬆懈

▲ 不少市民假期外出用餐。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情反覆未定，適逢中秋國慶長假期，食衞局局長陳肇始提到食環署聯同警方昨日加強巡查中西區酒吧等餐飲處所，有7個處所負責人遭檢控，主要涉餐桌間距離不足、食客飲食以外未有佩戴口罩；又指留意到不少市民更於本地酒店「staycation」，籲大眾恢復社交活動或參與運動時，亦要保持防疫意識。

食衞局局長陳肇始今日發表《局長網誌》，提到食環署昨日與警方採取聯合行動，加強巡查中西區酒吧等餐飲處所，並提醒有關處所的經營者及從業員嚴格遵從規定；行動期間共巡查蘭桂坊17間餐飲業務處所（包括酒吧），及向7個處所的負責人展開提出檢控的法律程序，主要涉及餐桌距離未符規定，及處所內人士未於飲食以外時間佩戴口罩。

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她表示，根據疫情發展及風險評估，政府過去數星期已逐步有序，分階段放寬社交距離措施，於新常態下盡量讓市民恢復社交及經濟活動；包括放寬於公眾場所進行羣組聚集的人數限制、延長餐飲業務處所的堂食時間及放寬同坐一桌人數限制，及重開所有餐飲業務及表列處所，以致最新公布容許一些宗教聚會等。

陳肇始補充，留意到市民外出和社交活動增加，亦有不少市民特別到本地酒店享受兩、三天的「staycation」，早前更有市民租酒店房間舉行派對等；又明白尤其年青人或出現「抗疫疲勞」，希望盡快與親友聚會，惟促大家必需忍耐。

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她重申，現時本港疫情尚未完全穩定下來，社區中仍有隱形傳播鏈，現階段非常需要市民的共同努力，呼籲社會恢復社交活動或參與運動時，亦要保持防疫意識，注意個人和環境衞生，切勿鬆懈，避免疫情再次在社區內爆發，令兩個多月的努力付諸流水。

她稱，政府會繼續密切留意疫情發展，把握疫情稍為緩和的機會，爭分奪秒檢視防疫抗疫工作，加強各方面能力，及更針對準備及應對有機會出現的下一波疫情；同時政府將於本月內分階段推出不同流感疫苗接種計劃，呼籲市民大眾作好準備，盡早接種流感疫苗，護己護人。

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責任編輯：陳正怡