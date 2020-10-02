【新冠肺炎】伊利沙伯醫院25歲內科男護士確診　98名同事及病人經檢測後呈陰性

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆未定，本港今日(2日)新增7宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，餘下3宗屬本地感染個案，包括2宗屬感染源頭不明個案，包括一名伊利沙伯醫院男護士。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日初步確診的伊利沙伯醫院25歲男護士亦已確診，屬第5104宗確確診；與家人居深水埗位元樓，潛伏期內亦無高危活動，但曾於9月18日及20日訪朋友家聚會，曾於醫院進行檢測。

醫管局總行政經理庾慧玲稱，醫院已進行接觸追蹤，已為50名同事及50名病人進行檢測，大部分對病毒呈陰性反應，餘下2人仍待檢測結果；有6名同事因曾與患者進餐，屬密切接觸者，需安排檢疫。

她稱，未知染疫男護士曾否進行高危程序，但過去14日並無接觸高危患者。

庾慧玲昨日曾指，該名男護士於伊利沙伯醫院內科普通病房負責臨床工作，9月28日開始咳嗽，兩日後（30日）因發燒到急診室求診，最後上班日為9月30日，昨早（1日）初步確診，現時正於伊利沙伯醫院接受隔離治療，情況穩定。

院方初步調查顯示，其負責病房的所有病人檢測報告呈陰性，沒有證據顯示該名男護士於醫院受到感染，為審慎起見，有關病房已停收新症，院方會陸續跟該病房病人和職員做測試，並替病房進行消毒。

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記者：陳正怡