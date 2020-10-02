【新冠肺炎】張竹君指多人外出不戴口罩會增隱形傳播機會　籲市民保持個人環境衞生

▲ 張竹君表示，如多人外出而不戴口罩會增隱形傳播機會。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續反覆，今日（2日）新增7宗確診個案，包括4宗輸入個案及3宗本地感染，其中2宗為不明源頭。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午交代有關情況。

【新冠肺炎】本港新增7宗確診個案 3宗屬本地感染2宗源頭不明

適逢中秋節長假期，很多人都會外出慶祝。張竹君表示，因有潛伏期的關係，現時的確診個案是反映一至兩周前的情況，至於近日的社交活動，可能會在一至兩周後得知確診情況，提醒市民如一同活動而不戴口罩且很親密，會增加隱形傳播的機會；而日前的個案亦反映到社區有傳播，因不是每個人都會去做檢測或被當局發現。

她又提到市民在所有地方均需保持個人環境衞生，不論是商場還是街上，只要是人多的地方都有機會接觸到公共物品，或亦有人沒有戴好口罩而咳嗽等亦會被感染，故市民要提醒警覺。

至於被問到特首林鄭月娥昨日（1日）在國慶日活動致辭時沒有佩戴口罩，有關做法是不是合適，張竹君指不太清楚有關情況。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部?生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩