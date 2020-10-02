【新冠肺炎】本港新增7宗確診個案　3宗屬本地感染2宗源頭不明

▲ 本港今日（2日）新增7宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今日（2日）新增7宗確診個案，其中4宗屬輸入個案；1宗與早前個案相關（個案編號：5103）；2宗不明源頭，涉及一名33歲男廚師（個案編號：5102）和一名伊利沙伯醫院25歲男護士（個案編號：5104）。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不明源頭個案包括一名於IFC日本餐廳「無二」做廚師的33歲病人。詳情即看：【下一頁】

另一宗沒有源頭個案是一名伊利沙伯醫院25歲內科男護士，他與家人居深水埗位元樓，詳情即看：【下一頁】

4宗輸入個案中，包括一名54歲男貨櫃機師（個案編號：5099），他9月30日由德國抵港，潛伏曾到訪德國、俄羅斯、新加坡和杜拜；一名59歲男患者（個案編號：5099）則9月30日由英國乘CX252抵港；一名45歲菲律賓來港的外傭，她9月30日乘HX782抵港；一名由尼泊爾抵港的6歲女童（個案編號：5099）。

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適逢中秋節長假期，很多人都會外出慶祝。張竹君提醒市民如一同活動而不戴口罩且很親密，會增加隱形傳播的機會，詳情即看：【下一頁】

醫管局公布再多6名確診病人出院，至今共有4,842名確診及1名疑似病人康復出院。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，有鑑近日疫情嚴峻，衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

衞生防護中心發言人表示鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，亦強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。個人層面上，市民應在出現呼吸道感染病徵、乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時佩戴外科口罩，並必須時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。

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記者：陳子謙