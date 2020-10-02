竹內結子+三浦春馬遺作最後風采　《信用欺詐師JP︰公主篇》長澤正美騙遺產

去年的《信用欺詐師JP︰香港浪漫篇》，觀眾焦點是長澤正美、東出昌大及小日向文世如何玩轉香港；今年的續集電影《信用欺詐師JP︰公主篇》，則以星馬為背景，還有徐若瑄加盟，繼續走瘋狂搞笑路綫，但劇情倒是笑中有淚。竹內結子和三浦春馬留下的笑容和舞姿，令人忘不了。

1/注入「母女情」荒誕喜劇見感性

《信用欺詐師JP︰公主篇》是2018年在富士電視台開始放映的電視劇劇場版第2彈，繼續由電視劇版及2019年上映的劇場版編劇古澤良太（前作有日劇《律政狂人》）創作，並由田中亮執導。日本於7月23日上映，直至9月6日錄得247萬人次的觀影人數，票房達33.5億日圓（約2.6億港元），更勝前作的29.7億日圓。

故事講述天才欺詐師達子（長澤正美飾）、重感情的少爺仔（東出昌大飾）和理察德（小日向文世飾）等信用欺詐師，為了奪得全球大富豪之一的胡雷盟的大筆遺產而潛入胡家。胡雷盟竟然指定從未露面的私生女Michelle為繼承人。於是達子從街上找來只識點頭的孤兒（關水渚飾）扮成Michelle，二人扮母女潛入胡家後，少爺仔化身保鑣，理查德則扮大使館要員，合謀詐騙。

▲ 達子和「點點頭」的另類母女情，為全片在搞笑以外注入一點感性。（劇照）

田中亮表示該日劇系列走「荒謬」的喜劇路綫，因此他和編劇都希望將這個軸心元素放於兩個劇場版，這次他卻刻意在喜劇之上加多一點感性，令人物性格和故事更為豐富。

長澤正美就指出，達子無所不能，是一個理想中的人物，但這一集她不只瘋癲，還流露出柔情和感性。相信她所指的就是達子和「點點頭」那種特殊的「母女」關係了。

▲ 三浦春馬飾演戀愛欺詐師Jesse，在戲中大展舞技。（劇照）

2/三浦春馬與竹內結子遺作

《公主篇》特色是卡士龐大，雲集日劇版、電視劇特集《運勢篇》和劇場版《香港浪漫篇》的角色，包括鬼馬的欺詐師五十嵐（小手伸也飾）、有黑道背景的財團會長赤星榮介（江口洋介飾），而《運勢篇》中曾騙理查德金錢的寡婦波子（廣末涼子飾）也再度出場。

▲ 竹內結子演的欺詐師Star，開場不久已出場。（劇照）

在《香港浪漫篇》擔戲甚重的三浦春馬和竹內結子，不幸地先後於今年自殺，令《公主篇》成為二人電影遺作，但他們今回並沒有對手戲。

竹內結子飾演的Star，主要是戲首及戲末出現，扮鬼扮馬，效果甚佳。同樣地，飾演戀愛欺詐師Jesse的三浦春馬，戲份不多，但他和長澤正美跳舞一場，就相當落力搞笑。相信對粉絲來說，更加百感交集。

▲ 45歲的徐若瑄久未有演出日本影視作品，今回飾演新加坡大富豪家族長女Bridget，其凍齡美貌成為話題。（劇照）

3/凍齡徐若瑄vs青春關水渚

《公主篇》的全新陣容，最矚目是45歲的台灣凍齡女星徐若瑄。久未有演出日本影視作品的她，在戲中飾演新加坡富豪家族長女Bridget，打扮高貴、說話霸氣、個性複雜，而她的凍齡美貌亦在日本成為話題。

▲ 獲頒多個日本電影新人獎的22歲女星關水渚，是片中的「公主」。（劇照）

本片劇情圍繞孤女「點點頭」假扮富豪私生女Michelle，為了成為遺產繼承人而接受上流淑女特訓的經歷。此角色由22歲的演員兼模特兒關水渚飾演，去年她主演《町田君的世界》獲得日本電影屆3個新人獎項，是日本藝能界被力捧的新星。

至於其他新加坡富豪家族成員，則貫徹劇集的荒誕風格，由日本演員古川雄大和白濱亞嵐飾演，大講英語及日語。

▲ 戲中出現不少新加坡濱海灣區的地標。（預告片截圖）

4/新加坡浮羅交怡取景

大概是荷里活片《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）效應，《公主篇》也以新加坡和馬來西亞為電影的舞台，不少場景展現新加坡濱海灣地標，其中一幕，長澤正美和關水渚便於景觀獨特的濱海灣花園（Garden by the Bay）逃跑。另一重要場景，就是馬來西亞的浮羅交怡，豪華渡假村海島風光加靚沙灘，成為今集電影特色之一。

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Info

《信用欺詐師JP︰公主篇》

上映日期︰10月8日

片長︰124分鐘

級別︰IIA

撰文：胡慧雯

