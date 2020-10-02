【新冠肺炎】再多6人康復出院　10人情況危殆

▲ 醫管局公布再多6名確診病人出院。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今日（2日）新增7宗確診個案，其中4宗屬輸入個案，3宗本地感染，其中2宗源頭不明。醫管局總行政經理庾慧玲指，截至今早9時，再多6名確診病人出院，至今共有4,842名確診及1名疑似病人康復出院。

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她又稱，現時共有122名確診病人分別於17間公立醫院留醫，其中10人情況危殆，8人情況嚴重，其餘104人情況穩定。目前公立醫院已啟用1,155張負壓病床，使用率為50.7%；639間負壓病房，使用率為62.9%。

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防護裝備方面，醫管局最新的防護裝備庫存量足夠使用約6個月，其中外科口罩有4,800萬個、外科呼吸器有450萬個、保護衣有570萬件、面罩有1,100萬個。

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記者：陳子謙