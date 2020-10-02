【新冠肺炎】IFC「無二」日本餐廳一名廚師確診　防護中心追蹤9月23日後曾訪食客

▲ 33歲IFC日本餐廳「無二」廚師確診。

本港新冠肺炎疫情反覆未定，本港今日(2日)新增7宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，餘下3宗屬本地感染個案，包括2宗屬感染源頭不明個案，包括一名伊利沙伯醫院男護士，及一名於IFC日本餐廳「無二」工作的男廚師。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增3宗本地感染個案，當中有1人與早前確診個案相關，另外2人則感染源頭不明，包括一名於IFC日本餐廳「無二」33歲男廚師，餐廳位於國際金融中心2樓2016號舖。

有關染疫33歲廚師主要煮熟食，9月25日出現發燒，30日到嘉諾撒醫院求醫，最後一天上班於9月29日，居於灣仔軒尼詩道光裕樓，平常會於灣仔港鐵附近外賣返家；患者13名同事需送往檢疫中心接受檢疫。

張竹君稱，廚師工作期間有戴口罩，無接觸食客，惟發病後亦有長時間上班。中心已聯絡有關餐廳追蹤訂枱記錄，惟因職員需接受檢疫，故追蹤或有難度，呼籲9月23日曾到訪餐廳進食的食客，如感不適應求醫，或可電郵至衞生署安排檢測，有關餐廳亦需停業14天。

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記者：陳正怡